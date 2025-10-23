Değeri 288 milyon TL’yi bulan 10 adet lüks araca el koyuldu

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç değerlerini düşük göstererek vergi kaybına yol açan bir girişimi ortaya çıkardı. Operasyonda toplam 10 lüks araca el konuldu.

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 aracın değerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. Bu yöntemle kamu zararına yol açılması amaçlanmıştı.

Detaylı incelemeler sonucunda, sahte belgelerle araç değerleri 46 milyon TL daha düşük gösterilmeye çalışıldığı belirlendi. Ekipler, bu yolla toplam 288 milyon TL değerindeki 10 araca el koyarak büyük bir zararın önüne geçti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık, ekonomik güvenliğin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.