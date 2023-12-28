Değerli kağıt bedelleri yeniden belirlendi: İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler; noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye, pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye, sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.