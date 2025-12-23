Değerli metalde rekorlar çağı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda kıymetli metaller yılı tarihi zirvelerle kapatıyor. Yükseliş oranları ise çok çarpıcı ve 2025 yılını değerli metaller için adeta ‘rekorlar çağı’ haline getiriyor. Altın, Fed’in 2026’da faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle ons başına 4.400 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Merkez bankalarının güçlü alımları ve ETF girişleri, sarı metalin yükselişini desteklerken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 70’e yaklaştı.

Gümüş cephesinde tablo daha da çarpıcı. Ons fiyat dün 69 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kıran gri metal, yıl içinde yüzde 133’ün üzerinde prim yaptı. Jeopolitik riskler, zayıflayan dolar ve finansal piyasalardaki belirsizlik, gümüşü hem güvenli liman hem de spekülatif bir araç haline getirdi.

Platin ise rallideki yerini aldı ve fiyat ons başına 2.125 dolara çıkarak 2008’den bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Arzın sınırlı kalması ve yatırımcıların alternatif kıymetli metallere yönelmesi, platini yeniden radarın merkezine taşıdı. Yılbaşından bu yana platin getirisi yüzde 130’a yaklaştı.

Yükseliş konusunda temkinli iyimserlik

Rekorların ardından asıl tartışma, bu rallinin 2026’da sürüp sürmeyeceği. Büyük finans kuruluşları altın konusunda temkinli iyimserliğini korurken, gümüşte arz sıkışıklığı izlenecek. Platin tarafında ise görece daha güçlü bir potansiyel öngörülüyor.

TD Securities, 2026 emtia görünümünde altının güçlü bir taban oluşturduğunu ancak yükselişin ilk yarıda daha sınırlı kalabileceğini öngörüyor. Kuruma göre, Fed kaynaklı faiz indirimleri, ABD borç dinamikleri ve doların zayıflaması altını desteklemeye devam edecek. TD, altının 3.500–4.400 dolar bandında yeni bir uzun vadeli denge aralığı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Gümüş için de temkinli ton kullanıyor. Fiziki piyasalarda yaşanan stok dolumu ve Londra merkezli arz rahatlamasının fiyatları konsolide olmaya zorlayabileceğini söylüyor.

Platin cephesinde ise tablo farklı. TD, 2026 için platin ve paladyumu öne çıkan metaller arasında gösteriyor. Kuruma göre, düşük değerleme, sıkılaşan vadeli işlemler ve yüksek kiralama oranları, platin fiyatlarını piyasa beklentilerinin üzerine taşıyabilir.

Heraeus: Altın 3.750-5000 $ aralığında hareket edecek

Heraeus analistleri ise daha dengeli bir tablo çiziyor. Kuruma göre, kıymetli metallerdeki hızlı yükseliş fiyatları kısa sürede çok yukarı taşıdı ve 2026’nın ilk bölümünde konsolidasyon riski göz ardı edilmemeli. Ancak merkez bankası alımlarının sürmesi, altını diğer metallere kıyasla daha sağlam bir zemine oturtuyor. Heraeus, altının 2026’da 3.750–5.000 dolar gibi geniş bir bantta işlem görebileceğini öngörürken, gümüş için 43–62 dolar aralığını bekliyor.

Platin sürpriz at olabilir

Altın ve gümüş rekorlarla gündemi meşgul ederken, 2026’ya yönelik asıl sürpriz beklentisi platin cephesinde yoğunlaşıyor. Platin, 2025’te 2.000 dolar eşiğini aşarak güçlü bir geri dönüş sinyali verdi. Analistlere göre bu hareket, geçici bir sıçramadan ziyade daha yapısal bir dönüşümün işareti olabilir. TD Securities, platin ve paladyumu 2026’nın öne çıkabilecek metalleri arasında gösteriyor.

Heraeus analistleri de benzer şekilde, platin piyasasının PGM grubu içinde en dar piyasa olacağını öngörüyor. Arz artışının sınırlı kalması ve stok hareketlerinin devam etmesi, 2026’da konsolidasyon sonrası yeni bir yukarı hareket ihtimalini güçlendiriyor. Bankalara göre, altın istikrarını korurken, 2026’nın “beklenmedik kazananı” platin olabilir.

Arjantin, ayçiçeği pazarındaki rolünü artırıyor

Güney Amerika ülkesi Arjantin, ayçiçek tohumu sevkiyatlarını önemli ölçüde artırarak küresel piyasanın istikrara kavuşmasında önemli bir faktör haline geldi. Aralıkta Portekiz ve Güney Afrika’ya yapılan sevkiyatlar arttı. Önümüzdeki haftalarda ihracat faaliyetlerinin daha da yoğunlaşması bekleniyor. Analistler, Güney Amerika’dan gelen artan arzın fiyat artışlarını frenlemesi ve hatta ılımlı bir piyasa düzeltmesine yol açmasının mümkün olduğunu belirtiliyor. Arjantin’in 2025/26 pazarlama yılında toplam ayçiçek tohumu ihracatının yaklaşık 460 bin ton olacağı tahmin ediliyor; bu rakam, önceki sezonda sevk edilen 133 bin tondan üç kat daha fazla.

Brezilya soya ihracatında vites yükseltti

Brezilya, rekor üretim ve düşük fiyat avantajıyla küresel soya fasulyesi ihracatında ABD’yi dışlamaya devam ediyor. Alman Oil World’e göre ülkenin 2026 ihracat potansiyeli en az 115 milyon tona ulaşabilir. Bu rakam, artan ekim alanları ve 178 milyon tonla rekor kırması beklenen hasada dayanıyor. Resmi verilere göre Brezilya, 2025’in ilk 11 ayında 104,8 milyon ton soya ihraç ederek tarihî bir seviyeye ulaştı. Çin başta olmak üzere Asya talebi güçlü seyrederken, Brezilya soyasının ABD menşeli ürüne kıyasla belirgin şekilde daha ucuz olması rekabet dengesini değiştiriyor.