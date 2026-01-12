DEİK Başkanı Olpak: 2026’da ekonomide nispi rahatlama bekliyoruz

Olpak, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı. 2025'teki sektörel gelişmelere değinen Olpak, imalat sanayisindeki bütün sektörlerin, tüm zorluklarına rağmen ağırlığını hissettirmeye ve enerjinin, özellikle de yenilenebilir enerjinin gündemlerinde olmaya devam ettiğini kaydetti.

"2025 OVP çerçevesinde geçti, 2026 için dengeli iyimserlik var"

2025'e dair değerlendirmelerine ve 2026 öngörülerine değinen Olpak, ekonominin direksiyonunda ekonomi yönetiminin olduğunu ve onların da ne yapacaklarını Orta Vadeli Program (OVP) ile anlattıklarını söyledi.

Olpak, 2025'in o çerçevede değerlendirildiğinde plana uygun bir sürecin gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu, iş dünyası olarak ya da farklı kesimler olarak her uygulamada mutlu olduğumuz, sıkıntıların olmadığı bir yıl anlamını ortaya çıkartmıyor ama ekonomi yönetimi demişti ki kendi parametrelerini ortaya koyarak, 'Ben şöylesi bir plan uygulayacağım. Şöyle bir dezenflasyonist programım olacak, mali disiplinde şu adımları atacağım, kredi büyümesinde şu tür kriterlerim olacak' diye açıklamalar yapmıştı. Biz bunların bir kısmından mutlu olmadık. Yani bakıldığında finansmana ulaşım noktasında, finansmanın hem maliyeti anlamında hem de yeterli ulaşım noktasında, enflasyonun bulunduğu seviye itibarıyla mutlu olmadık. Bunu ifade etmem gerekir ama yaklaşık olarak bakıldığında o öngörü çerçevesinde bir yılı geride bıraktık."

"İş gücü maliyetlerinin artması noktasında bir yılı geride bıraktık"

DEİK Başkanı Olpak, 2025'in başında yüzde 45'ler seviyesinde bir enflasyon olduğunu, yılın ise yüzde 31'e yakın bir rakamla kapandığını aktardı. Olpak, Merkez Bankası'nın gösterge faizinin ise yüzde 47,5 seviyesinde yıla başladığını, o oranın da yüzde 38 ile yılı kapattığını bildirdi. Faizlerde yaklaşık 10 puan, enflasyonda da yaklaşık 14 puanlık bir gerileme ile yılın kapandığını belirten Olpak, şöyle devam etti:

"Yılın toplamında başka neler yaşanıldı? Bakıldığı zaman ihracatçının ağırlıklı olarak şikayetçi olduğu bir alan vardı, döviz kuruna bağlı olarak konuşuldu ama sadece döviz kuruna bağlı olarak konuşmak da doğru olmayabilir, rekabetçiliğin kaybedilmesi noktasında, iş gücü maliyetlerinin artması noktasında bir yılı geride bıraktık. 2026'ya böylesi bir başlangıçtan, öylesi bir referans noktasından hareketle giriyoruz. Yine 2026'ya ilişkin ekonomi yönetiminin eylül ayındaki OVP'yi ve Meclis'teki yapılan görüşmeler neticesinde kabul edilen bütçe çerçevesinde de biz revizeleriyle bu yılın nasıl olabileceğini gördük.

"Artık faizler bizim çok istediğimiz seviyelere gelecek"

2025'e göre daha iyileşmiş, nispi anlamda belli rahatlamaların olacağı bir yıl görüyoruz ama bu bütün sıkıntıların ortadan kalkacağı bir yıl anlamına gelmez. Bunu negatifleşmek anlamında söylemiyorum, iş dünyası hesabını buna göre yapmalı. Artık faizler hemen bizim çok istediğimiz seviyelere gelecek, enflasyon çok aşağılara inecek beklentisi içerisinde olursak gerçekçi beklenti olmaz. Görece bir rahatlamanın olacağını biliyoruz. Bunun içerisinde hem düşen enflasyondan hem de belirli maliyetlerin, bunların içerisinde hepimizin yakından takip ettiği inşallah bir daha da yaşanmayacağını ümit ettiğimiz deprem felaketinin bize yansımaları, işte EYT'nin yansımaları gibi birtakım faktörler vardı. Onların nispeten ortadan kalktığı bir yıl olacağı için bir miktar daha rahat olunacak bir yıl olarak görebiliriz."

Uluslararası doğrudan yatırım

Nail Olpak, Türkiye'nin 2025'teki uluslararası doğrudan yatırım performansına değinerek, mevcut yatırım miktarının yeterli olmadığını dile getirdi.

Olpak, Türkiye'nin önceki yıllarda 20 milyar dolar ve üzerinde doğrudan yatırım çekebildiği yıllara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir de o dönemdeki Türkiye'nin büyüklüğüyle, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüklüğüyle bugüne baktığımız zaman bunun yeterli olduğunu söylemememiz gerekir. Daha fazlasına ihtiyaç duyarız. Yani baktığımızda yuvarlatarak söylüyorum, 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Dış ticaretimize baktığımız zaman hizmetlerle birlikte 800 milyar doların üzerine çıkan, muhtemelen 2026'da 820-840 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmi olan, yani ithalat-ihracat-hizmetler dahil olmak üzere dış ticaret hacmi olan bir ülkeden bahsettiğimiz zaman elbette o 20 milyar dolarları daha önce alabildiğimiz yıllardakine göre neredeyse katlamaya doğru gitmiş bir milli gelire sahip ülkedeyiz. Bu rakamlar bizi tatmin etmiyor. Tatmin etmiyor derken olana, mevcuda elbette müteşekkiriz ama daha fazlasını elde etmemiz lazım."

"Uluslararası sermaye bir ülkeye ilk defa girecekse biraz daha tedirgin bakabilir"

Daha fazlasını elde etmenin yöntemlerine işaret eden Olpak, CDS'in bunlardan birisi olduğunu ancak yatırımcının baktığı birçok unsur olduğunu belirtti.

Olpak, birçok parametrenin içerisinde en önemli unsurun öngörülebilirlik olduğunu anlatarak, "Faizler bunlarda elbette önemlidir, enflasyon, bunların içerisinde önemlidir, işte iş gücü maliyetleri önemlidir. Topladığınız zaman öngörülebilir bir tablo varsa bunları yönetilebilir olarak görürler. Zaten Türkiye'de yatırımı olan uluslararası doğrudan yatırımcı firmalar varsa, onların yatırımlarını artırması biraz daha kolaydır. Çünkü Türkiye'nin şartlarını biliyorlardır, bizler yaşayarak biliyoruz ama uluslararası sermaye bir ülkeye ilk defa girecekse biraz daha tedirgin bakabilir." diye konuştu.

"Doğrudan yatırım için risklerin azaltılması gerek""

Uluslararası doğrudan yatırım için risklerin azaltılmasına dikkati çeken Olpak, deprem, EYT ve KKM gibi maliyeti yüksek faktörlerin etkili olduğunu aktardı.

Olpak, bu faktörlerin azalmasıyla risklerin de azaldığını belirterek, "O zaman 2026'da belirli risklerin daha azaltıldığı ve bunun yansıdığı bir tablo görüyoruz. Genel itibarıyla bakıldığında da para kendisini nerede fırsat varsa orada yer bulmaya çalışır. Bu fırsatı sunmak da bir eksiklik değildir, fırsatı sunmaya da biz gayret etmeliyiz diye düşünüyorum. Bir miktar daha (uluslararası doğrudan yatırımların) artışını bekliyoruz, olması da gerekir." dedi.

"Yenilenebilir enerji kapasitemiz artıyor, memnunuz"

Olpak, güncel olarak çok konuşulan yapay zekanın ve yapay zekanın en önemli araçlarından olan veri merkezlerinin katlanarak artan bir enerji ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bu sebepten dolayı 2025'te olduğu gibi 2026'da hatta uzunca bir sürede enerjinin hem Türkiye'nin hem de bütün dünyanın öncelikli sektörlerinden birisi olacağını anlatan Olpak, "Burada yenilenebilir enerji konusunda bir dengenin olması gerektiğini de unutmayalım. Yenilenebilir enerji kapasitemiz artıyor, memnunuz, daha da artırılması için adımlar atılıyor ama yenilenebilir enerjinin de belirli kısıtlamaları var. O kısıtlamalara da uyarak gidebilmemiz gerekiyor. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir de enerji kaynağının belirli bir oranın altına düşmemesi gerekiyor." diye konuştu.

"Gıda sektörüne yönelik olarak yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyorum"

DEİK Başkanı Olpak, finans sektörünün önemine değinerek, üretmenin çok önemli olduğunu ancak finansman olmadan gerçekleştirilen adımların sonucunda bilançonun dibinde eksi yazıyorsa yapılanların ekonomik bir değeri kalmadığını söyledi.

Olpak, 2026'da bu sektörler dışında gıda sektörünün de ön plana çıkacağını belirterek, "Biz Kovid-19 ile başlayan sürecin içerisinde bildiğimiz bazı gerçekleri de tekrar acı bir şekilde hatırladık, gıda güvenliği. Olmazsa olmazlarımızın başında. Hiç olmasın ama sıkıntılar, savaşlar, enflasyon her ne olursa olsun insanlık gıdaya olan ihtiyacını sürdürecek, bunu yapabilirken de gıda güvenliğini de koruyarak gitmemiz lazım. Farklı teknolojiler olacak, sulu tarım, susuz tarım, bunlar işin bir başka tarafı. Ama gıdaya olan ihtiyaç ve gıda sektörüne yönelik yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm başlıklarına işaret eden Olpak, yeşil dönüşümde "yeşil ekonomi", dijital dönüşümde "dijital ekonomi" demeyi tercih ettiğini bildirdi.

Olpak, "Niye böyle söylüyorsun diyorlar? Yeşil dönüşümü bizim sadece bulunduğumuz çevreye saygımız, onu korumamız olarak değerlendiren bir unsur gördüğümüzde kısıtlı bir bakış açısı var. Halbuki orada çok geniş bir ekonomik ekosistemden bahsediyoruz, yeşil ekonomiden. Dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü de kısıtlı olarak görmemiz doğru olmayacaktır. Orada koca bir dijital ekonomi geliyor. Beraber baktığımızda bu iki sektör de hem 2026'da hem de bundan sonraki en azından bir belki bir 10 yıllık sürecin içerisinde güncel olarak yerini korumaya devam edecek diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"AB ile olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor"

Nail Olpak, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında uygulamaya koyduğu yeni uygulamayı değerlendirdi.

Konuya genel bakıldığı zaman dünyanın değişen sürecinin içerisinde artan bir korumacılık süreci içerisinde olduğuna dikkati çeken Olpak, "Tabii bu korumacılık farklı yerlere doğru da gidiyor, korumayı, kollamaya ve ileri aşamalara doğru da götüren bir sürecimiz var. Bizim önümüzdeki risklerin içerisinde ne var dediğimizde, öncelikle bakıyoruz yakınlarınızla, dostlarınızla, güvenilir yerlerle ticaret artıyor. İngilizce tabirler var işte biliyoruz near-shoring, friend-shoring ve benzeri ifadeleri kullanıyoruz hepimiz de baktığımız zaman. Bunun arttığını görüyoruz, korumacılığın arttığını görüyoruz. Bizim bu riskleri iyi hesap etmemiz gerekiyor." değerledirmesinde bulundu.

Olpak, Türkiye'nin "yakın" olarak en büyük pazarları arasında AB ve Avrupa ülkelerinin bulunduğuna işaret ederek, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu güncelleme yapılmadığı takdirde kayıplar olacağını anlatan Olpak, "30 yılına gelmiş bir birlikten bahsediyoruz, 30. yılında ve hala güncellenmesini konuşuyoruz. Çok önemli, bu güncelleme yapılmadığı takdirde raporları ile de ortaya koyduk, sadece biz kaybetmiyoruz, AB'nin de kaybı var." dedi.

Olpak, şöyle devam etti:

"Tam bunu konuştuğumuz sürecin içerisinde evet bu yeşil dönüşümün gündeme getirdiği sınırda karbon denetimi düzenlemesi var. Devamı da geldi, Avrupa'nın bir 'Made in Europe' gündemi de var, ona da değinmek isterim. Şimdi sınırda karbon denetimi öncelikle bizim açımızdan bakıldığında dört ana sektörü içine alıyor. Bunlar elbette belirli büyüklükteki sektörler, şu ana kadar da etkilenmeleri elbette olmakla beraber bazı tedbirleri almış durumdalar. Bu noktada Türkiye'nin kamu tarafında da yapması gerekenler vardı, emisyon ticareti ile ilgili pilot uygulama başladı ama yaygın bir şekilde kullanımı da biraz süre alacak. O emisyon ticaretine yönelik uygulamanın biraz daha hızlandırılarak devam etmesi pilot uygulamanın önemli başlıklardan birisi olacak diyorum.

Çokça konuşacağımız alanlardan biri, biz Gümrük Birliği'ni güncelleyelim, alanımızı genişletelim derken bu 'Made in Europe'un nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani o uygulamanın içerisinde ben Gümrük Birliği'nin bir parçası olarak Türkiye'de üretilenleri o kapsamın içerisinde dahil ettirebilirsem ki amacımız bu, bizim için pozitif bir açılım olacaktır ama eğer aslında 'Made in Europe'un çıkış noktası nedir diye sorarsak, Asya Pasifik'e yönelik olarak bir koruma tedbiri diye ifade ediyor AB bunu. Oraya yönelik olarak başlattığını bizi de içine alarak uygularsa maalesef büyük bir riskimiz önümüzde olur. Görüşmeler, süreç nasıl gidecek, biraz hızlı bir şekilde gündeme geldi, göreceğiz ama ben önemli bir risk olduğunu ifade etmek istiyorum."

"Körfez ülkeleri ile ticaretin son üç yılla beraber bakılırsa yaklaşık 45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti"

DEİK Başkanı Olpak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile ticaretin son üç yılla beraber bakılırsa yaklaşık 45 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Olpak, Suudi Arabistan ile ticarette artış ivmesinin yakalandığının altını çizerek, Türkiye'nin o bölgelerde güçlü olduğu bir alanı bulunduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da özellikle yurt dışı müteahhitlik firmaların her ne kadar bir miktar hızını kaybetse de çok önemli projelerde bulunduğunu anlatan Olpak, "Firmalarımız da o projelerden faydalanıyorlar, yer alıyorlar. Yeni dönemde Körfez'de nelerin nasıl değişeceğini çok fazla bilmiyoruz." dedi. Olpak, bölgeye ilişkin farklı bir gelişme beklemediklerini ancak belli başlı konuların gündemlerinde yer aldığını ifade etti.

Bunların başında İran'ın Batı'nın ve ABD ile ilişkilerinin nasıl seyredeceği konusunun geldiğini dile getiren Olpak, Yemen'deki süreç, Suriye'deki gelişmeler ve İsrail ile olan ilişkilerin Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyledi.

Olpak, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü sınır komşumuz, beraber ortaklıklarımızın olduğu bir ülke. İç savaşın olduğu dönemde de her ne kadar, bir miktarı sınır ticareti dahil olmak üzere, ticaret olsa da rakamlar azdı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti, daha fazla olacaktır. Suriye'nin birçok öncelikli meselesi var ama günlük hayatı devam ettirebilmek için ikili ticaret de olacaktır."

"Bize düşen, ihracatımızda öncelikli ülkeler listesini nasıl genişletebiliriz, bunun üzerine yoğunlaşmak"

Nail Olpak, sadece Körfez Bölgesi'nde değil, Mısır ile olan ilişkilerde de geçen süreçte iyileşme olduğuna değindi.

Mısır ile ilişkilerde olumlu noktayı gördüklerini anlatan Olpak, iş dünyası olarak olabildiği kadar hadiseye siyasi gerilimlerin dışında bakarak gitmeye gayret ettiklerini belirtti.

Siyasi gerilimleri siyasetçilerin uğraştığı alanlar olarak tanımlayan Olpak, "Çözümleri de onlardan bekleriz. Bizi etkiler mi? Tabii ki etkiler. Suudi Arabistan ya da BAE örneğinde olduğu gibi, bizi etkiler ama olabildiği kadar biz onları az derecede kabul edip, bu yönde hareket ederek odaklanmak durumundayız." dedi.

Olpak, Türkiye'nin bir başka komşusu Yunanistan ile bugünlerde de başka gerilimler konuşulduğuna atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Yunanistan ile zaman zaman sanki her gün kavga edecekmişiz, inşallah olmaz savaş edecekmişiz gibi şeyler konuşulur. İkili ticaretimize baktığımızda 6 milyar dolar seviyesinde bir ikili ticaretimiz var, önemli bir rakamdan bahsediyoruz ve artı da verebiliyoruz. Demek ki bize düşen artılarımızı daha fazla pozitif hale nasıl getirebiliriz, ihracatımızda öncelikli ülkeler listesini nasıl genişletebiliriz bunun üzerine yoğunlaşmak."