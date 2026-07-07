DEİK Başkanı Olpak: Türkiye'nin üretim gücü ile ABD'nin teknoloji ve tedarik ekosisteminin iş birliği değer oluşturur

ANKARA (EKONOMİ)

NATO Ankara Zirvesi’nde öne çıkan konulardan biri olan savunma sanayii alanında etkinlikler yapıldı.

Bunlar arasında bulunan Türkiye-ABD Savunma Sanayii İş Birliği Yuvarlak Masa toplantısını değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak toplantıdan sonra yaptığı yazılı değerlendirmede, savunma sanayiinde, tedarik, üretim kapasitesi, idamede derin işbirlikleri gerekliliğine işaret etti.

Olpak, Türkiye ve ABD işbirliği bağlamında, “Türkiye'nin gelişmiş üretim kabiliyetlerini, çevik üretim tabanını ve kanıtlanmış savunma sanayi uzmanlığını; Amerikan savunma ekosisteminin teknolojik liderliği ve tedarik ihtiyaçları ile bir araya getirmenin büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Türk savunma firmaları; üretimi hızla ölçeklendirme, güvenilir tedarik zinciri çözümleri sunma, zorlu askeri standartlarda üretim yapma ve operasyonel gereksinimlere özel ürünler geliştirme yeteneklerini kanıtlamış durumda” yorumunu yaptı.

Nail Olpak, ABD’nin 8, Türkiye’nin 12 savunma sanayii şirketinin katıldığı, özel sektör talep ve önerilerinin tartışıldığı bölümü işbirliği olanaklarını ele alma, küresel tedarik zinciri sorunlarını aşma ve engelleri kaldırma yönünde somut önerilerin de yer aldığı tartışmaları önemli gördüğünü vurguladı.

Yazılı açıklamasında NATO Zirvesine yönelik değerlendirme de yapan Nail Olpak, “Türk savunma sanayii, NATO ülkeleriyle ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik zinciri entegrasyonu açısından önemli bir kapasiteye ulaşmış durumda. NATO'nun son dönemde savunma üretim kapasitesini artırma politikalarının, Türk şirketleri açısından yeni fırsatlar sunduğunu ve Türk firmalarının görünürlüğünün artırılması açısından büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

DEİK’in organize ettiği NATO Zirvesi kapsamında, Türkiye-ABD Savunma Sanayii İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Duffey, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, ATBR Başkanı General James Jones, AmCham Türkiye Başkanı Emre Karter ile şirketler ve kurum temsilcileri katıldı.