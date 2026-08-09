DEİK ile İİT Tahkim Merkezi arasında uyuşmazlık çözümünde iş birliği

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (İİT Tahkim Merkezi) Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Teşvikine Yönelik İş Birliği Anlaşması, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak, İİT Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Dr. Umar A. Oseni tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da imzalandı.

Mutabakat zaptı ile iş dünyasında tahkim, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artırılması ile uluslararası iş birliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak, "DEİK olarak 153 İş Konseyimiz ile İİT Tahkim Merkezi'nin tahkim, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm alanındaki uzmanlığından yararlanacağız. İşimiz Ticari Diplomasi anlayışımız kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Teşvikine Yönelik İş Birliği Anlaşması imzaladık. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 145 ülke bazlı İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye ve yalnızca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere değil, uluslararası ticaret ve yatırım yapan tüm şirketlerde, tahkim ve arabuluculuk konusunda farkındalık artırıcı faaliyetler yürüteceğiz. DEİK İş Konseylerimizin, İş Birliği Anlaşması kapsamında; tahkim, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını, diğer uygun platformları aracılığıyla iş dünyasında farkındalığın artırılması ile ortak ilgi alanlarında kurumsal diyaloğun geliştirilmesine yönelik iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin Ticari Diplomasi kapasitesinin güçlendirilmesini, yatırım ortamının desteklenmesini ve İstanbul'un uluslararası uyuşmazlık çözüm merkezi olma vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İş Birliği Anlaşması, kurumlarımız arasında yatırım ortamının güçlendirilmesi, uluslararası ticaretin desteklenmesi ve özel sektör diyaloğunun geliştirilmesine katkı sağlayacak" dedi.

İİT Tahkim Merkezi Genel Sekreter Dr. Umar A. Oseni ise, "DEİK ile imzaladığımız iş birliği anlaşması, uluslararası ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. İİT Tahkim Merkezi olarak temel misyonumuz, uluslararası ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının başta tahkim ve arabuluculuk olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri aracılığıyla etkin, güvenilir ve öngörülebilir biçimde çözüme kavuşturulmasını teşvik etmek ve bu alanda yüksek nitelikli hizmet sunmaktır. Bunun yanı sıra, arabuluculuğun yaygınlaştırılması, uyuşmazlıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve uyuşmazlık risklerini azaltmaya yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi de çalışmalarımızın öncelikli alanları arasında yer almaktadır. DEİK'in güçlü özel sektör ağı ve İş Konseyleri aracılığıyla sahip olduğu geniş erişimin; tahkim ve arabuluculuk konusunda farkındalığın artırılması, uyuşmazlıkların önleyici yaklaşımlarla yönetilmesine yönelik çağdaş uygulamaların iş dünyasıyla buluşturulması açısından önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Bu iş birliğinin, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendireceğine, sınır ötesi ticarette güven ortamını pekiştireceğine ve iş dünyasının uyuşmazlık yönetimi ve çözümüne ilişkin kurumsal kapasitesinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İİT Tahkim Merkezi olarak DEİK ile İstanbul'un uluslararası tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümü alanında önde gelen merkezlerden biri olma konumunu daha da güçlendirecek ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.