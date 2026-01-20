DEİK Türkiye–Hollanda İş Konseyi'nin yeni başkanı Zeki Sarıbekir oldu

Türkiye ile Hollanda arasındaki köklü ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedefleyen yeni dönem, özellikle sanayi, ambalaj, sürdürülebilirlik, lojistik ve karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine odaklanacak. İş Konseyi’nin önümüzdeki süreçte iki ülke iş dünyası arasında daha etkin bir köprü görevi üstlenmesi amaçlanıyor.

Görev değişimiyle birlikte Türkiye–Hollanda ekonomik ilişkilerinde yeni bir ivme yakalanması, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve Türk firmalarının Hollanda üzerinden Avrupa pazarlarına erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda Hollandalı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artırılması da yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor.

"İş birliklerini daha da ileriye taşıyacağız"

DEİK Türkiye–Hollanda İş Konseyi’nde gerçekleşen görev değişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, iki ülke arasındaki iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti.

Zeki Sarıbekir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ilişkiler, uzun yıllara dayanan güçlü bir güven ve iş birliği zemini üzerine inşa edilmiştir. Yeni dönemde Türkiye–Hollanda İş Konseyi’nin, sanayiden ambalaja, sürdürülebilirlikten ticarete kadar geniş bir yelpazede iş birliklerini daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımların artacağı, ortak projelerin hız kazanacağı ve iki ülke iş dünyası arasındaki bağların önümüzdeki dönemde daha da güçleneceği bir sürece giriyoruz.”

Sarıbekir’e “Üstün Performans Ödülü”

Öte yandan Türkiye–Hollanda İş Konseyi Başkanlığı görevinden önce DEİK bünyesinde üç dönem boyunca Türkiye–Bulgaristan İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Sarıbekir, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Zeki Sarıbekir, bu başarılı ve istikrarlı performansı dolayısıyla, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilen DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödül Töreni kapsamında “Üstün Performans Ödülü”ne layık görüldü.