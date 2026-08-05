Deliklikaya Sanayi Bölgesi'nde doluluk yüzde 35 seviyesine ulaştı

BARIŞ SEDEF

Tekstil, makine, gıda, kozmetik, lojistik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörden önemli firmaların yer aldığı sanayi bölgesinde doluluk oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı, tam doluluğa ise 2030 yılında ulaşılması öngörülüyor. Bölgede yüzde 100 doluluğa ulaşılmasıyla 400 sanayi kuruluşunun devreye girmesi hedefleniyor. Tam kapasiteye ulaşılmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 30 bin istihdam öngörülüyor. Hali hazırda bölgede devreye giren tesislerde toplam istihdam ise 5 bin dolayında. Nitelikli ve katma değerli üretimin merkezi olma vizyonuyla yola çıkan sanayi bölgesinde, yeni tesislerin önemli bir kısmı akıllı bina konsepti ile inşa edildi.

Ülke ekonomisine 60 milyar dolarlık katkı

Tam kapasiteye eriştiğinde bölgesinin ülke ekonomisine katkısının 60 milyar dolar olması bekleniyor. Mevcut süreç içerisinde sadece altyapıya 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Bölgedeki tesisler ise 2 bin 500 metrekare ile 40 bin metrekare arasında değişiyor. İhracat ayağında da tesislerin tam kapasiteyle devreye girmesi halinde ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde katkı sağlaması hedefleniyor.

Sanayiye bağlı olarak konut projesi de devreye girdi

Bölgedeki istihdamı kalıcı kılmak amacıyla KİPTAŞ tarafından yapılan bin 544 daireden oluşan konut projesi de tamamlandı. Sanayinin bölgeye gelmesine bağlı olarak Avrupa’nın en büyük AVM’sinin de Arnavutköy’de yapılması Deliklikaya’nın değerini artıran dinamiklerden biri oldu. 160 milyon Euro’nun üzerinde yatırımla inşa süreci devam eden alışveriş merkezinde yüzlerce mağazanın devreye girmesi hedefleniyor.