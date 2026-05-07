Demir çelik sektöründe çift taraflı baskı, hurdayı uçurdu

VEYSEL AĞDAR

Bölgesel jeopolitik riskler ve hammadde tedarikinde yaşanan aksamalar, demir çelik sektöründe maliyet baskısını artırmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan süreç, İran-ABD/İsrail savaşı ile birlikte küresel emtia piyasalarında dalgalanmaya neden olurken, dışa bağımlı yapısı nedeniyle sektör bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Yıllık yaklaşık 30 milyon ton hurda ihtiyacının 20 milyon tonunu ithalat yoluyla karşılayan demir çelik sektörü, özellikle hurda fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim maliyetlerinde ciddi yükselişle karşı karşıya kaldı.

AB kısıtı piyasayı sıkıştırdı

Sektör temsilcilerine göre, AB’li üreticilerin hurda ihracatına getirdiği kısıtlar Türkiye’nin hurdaya dayalı üretim modelinde hem tedarik hem maliyet baskısı yarattı. Türkiye’nin çelik üretiminde hurdaya yüzde 70 oranında bağımlı olduğuna dikkat çeken yetkililer, ithalat tarafındaki daralmanın iç piyasada talebi artırdığını, bunun da fiyatlara yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Yılbaşından bu yana hurda ve DKP fiyatlarında ton başına 1.600 TL ile 2.865 TL arasında değişen artışlar yaşandı. Özellikle hurda, DKP ve ekstra DKP kalemlerinde yaşanan artışların, üretim maliyetlerine doğrudan yansıdığı belirtilirken; bu durumun kısa vadede inşaat demiri başta olmak üzere birçok nihai ürün grubunda fiyat artışlarını beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

Çolakoğlu ve Kardemir verileri

Çelik üreticilerinin fiyatlandırmalarında referans aldığı kalemlerde, Çolakoğlu Metalurji ve Kardemir verilerine göre Ocak 2026–Mayıs 2026 döneminde dikkat çekici artışlar yaşandı. 4 ayda Çolakoğlu referans fiyatlarına göre DKP hurda %14,95, ekstra DKP %15,49, 1. grup hurda %15,53 ve 2. grup hurda %16,41 oranında arttı. Aynı dönemde Kardemir’in referans fiyatlarına göre DKP hurda %18,10, ekstra DKP %18,27, 1. grup hurda %11,91 ve 2. grup hurda %11,11 oranında arttı.

DKP hurdanın tonu Çolakoğlu’nda 15 bin 55 TL’den 17 bin 305 TL’ye yükselirken, Kardemir’de 15 bin 750 TL’den 18 bin 600 TL’ye çıktı. Ekstra DKP’nin tonu ise Çolakoğlu’nda 14 bin 530 TL’den 16 bin 780 TL’ye, Kardemir’de 15 bin 515 TL’den 18 bin 350 TL’ye yükseldi. 1. Grup hurdanın tonu da Çolakoğlu’nda 14 bin 490 TL’den 16 bin 740 TL’ye, Kardemir’de 15 bin 370 TL’den 17 bin 200 TL’ye yükseldi. 2. Grup hurdanın tonu da Çolakoğlu’nda, 14 bin 320 TL’den 16 bin 600 TL’ye, Kardemir’de de 15 bin 120 TL’den 16 bin 920 TL’ye çıktı.

Kütük demirde 35 dolar artış

Yılbaşında tonu 24 bin 450 lira olan 12-32 mm nervürlü inşaat demirin tonu 26 bin 815 liraya, 24 bin 450 lira olan 36-40 mm nervürlü demirin tonu da 27 bin 315 liraya yükseldi. Kütük demirin tonu 515 dolardan 550 dolara çıktı. Sektör temsilcileri, özellikle ithal hurda tedarikindeki daralmanın ve küresel jeopolitik risklerin fiyat artışlarında belirleyici olduğunu vurgularken, mevcut eğilimin devam etmesi halinde maliyetlerin daha da yukarı çıkabileceği uyarısında bulunuyor.