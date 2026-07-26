Demir-Çelik sektöründe küresel rekabet baskısı artıyor

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, demir-çelik sektörünün yüksek faiz oranları, küresel talepteki yavaşlama, artan enerji maliyetleri ve uluslararası rekabet baskısı nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti. Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Çapraz, Karabük ve Batı Karadeniz sanayisinin rekabet gücünün korunması için lojistik altyapının güçlendirilmesi, ihracat odaklı yatırımların desteklenmesi ve uygun finansman imkanlarının artırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Karabük’ün lokomotif sektörü olan demir-çelik sanayisinin son yıllarda yalnızca yüksek finansman maliyetleriyle değil, aynı zamanda küresel talepteki yavaşlama, enerji maliyetlerindeki artış ve uluslararası rekabet baskısıyla da karşı karşıya kaldığını söyledi. Çapraz, “Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, üreticilerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamasını zorlaştırırken yeni yatırım kararlarının ertelenmesine neden oldu” dedi.

Karabük sanayisinin karşı karşıya kaldığı sorunların yalnızca yüksek faiz ve finansmana erişimle de sınırlı olmadığını son dönemde demir-çelik sektöründe Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında getirilen yüzde 25 asgari yurt içi alım zorunluluğunun sektör temsilcilerince önemli bir maliyet unsuru olarak değerlendirildiğini anlatan Çapraz,” Bu düzenleme yalnızca üretim maliyetlerini artırmakla kalmamakta, aynı zamanda sektör içerisindeki rekabet dengesini de etkilemektedir. Hammadde tedarikinde esnekliğin azalması, ihracatçı firmaların uluslararası pazarlardaki fiyat rekabetini zorlaştırmakta ve küresel rakipleri karşısında dezavantaj oluşturmaktadır” dedi.

Sanayinin rekabet gücünü artıracak yapısal adımların atılmalı

Çapraz, Karabük’ün geleceği açısından asıl belirleyici unsurun yalnızca enflasyonun düşmesi değil, sanayinin rekabet gücünü artıracak yapısal adımların atılması olduğunu ifade etti. Demir-çelik sektörünün katma değerli üretime yönelmesi, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve KOBİ’lerin uygun finansmana erişiminin kolaylaştırılması büyük önem taşıdığını söyleyen TSO Başkanı Fatih Çapraz, bu noktada Karabük ve Batı Karadeniz sanayisinin geleceği açısından Filyos Projesinin ayrı bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin dış ticaret kapasitesinin artırılması ve yeni lojistik koridorlarının oluşturulması açısından Filyos Limanı stratejik bir yatırım niteliğindedir. Limanın etkin şekilde kullanılması, yalnızca Batı Karadeniz Bölgesi’ne değil Karabük başta olmak üzere İç Anadolu’daki üretim merkezlerine de önemli avantajlar sağlayacaktır. Böylece ihracat süreçleri hızlanacak, lojistik maliyetleri düşecek ve Marmara Bölgesi üzerindeki yoğun yük baskısının azaltılması mümkün olacaktır. “

Lojistik maliyetleri rekabet gücünü doğrudan etkilemekte

Başkan Çapraz, Filyos bölgesinde Türkiye Petrolleri tarafından hayata geçirilen doğal gaz işleme tesisinin enerji arz güvenliği açısından son derece önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Çapraz, ”Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sağlayan bu milli proje desteklenirken, bölgenin yalnızca enerji merkezi değil aynı zamanda güçlü bir ihracat ve lojistik üssü haline getirilmesi de büyük önem taşımakta. Bu kapsamda Filyos Limanı’nın sanayiciler tarafından daha etkin kullanılmasını sağlayacak teşvik ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması faydalı olacaktır” diye konuştu.

Karabük sanayicisinin uzun yıllardır gündeme getirdiği bir diğer konu ise demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi olduğunu belirten Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle demir-çelik gibi yüksek tonajlı üretim yapan sektörlerde lojistik maliyetleri rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Üretilen ürünlerin limanlara daha düşük maliyetle ulaştırılabilmesi, navlun giderlerinin azaltılması ve ihracat süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için demiryolu altyapısının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Karabük-Filyos bağlantısının etkin şekilde değerlendirilmesi ve yük taşımacılığı kapasitesinin artırılması, bölge sanayisinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. Bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla Karabük Lojistik Merkezi Projesi'nin en kısa sürede hayata geçirilmesi, bölgenin üretim, ihracat ve lojistik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkı sunacaktır. Sonuç olarak, Filyos Limanı’nın etkin kullanımı ve demiryolu altyapısının güçlendirilmesi bölgenin sürdürülebilir kalkınması açısından kritik önem taşımaktadır “