Demir: Dirençli şehirler için sorumluluk almalıyız

ESRA ÖZARFAT

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu ise artan arsa ve girdi maliyetleri ile uzayan ruhsat süreçlerinin sektörü zorladığını ifade etti.

İnşaat sektöründe sürdürülebilir şehirler, kentsel dönüşüm ve üretim süreçlerindeki maliyet baskısı gündemdeki yerini koruyor. İMSİAD ve İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, şehirlerin gelişiminde artık teknolojinin ve sürdürülebilirlik anlayışının belirleyici olduğunu söyledi. Şehirlerin yalnızca yollar ve binalarla değil, bilim, teknoloji ve akıllı sistemlerle ilerlediğini ifade eden Demir, enerji verimliliği sağlayan, karbon ayak izini azaltan ve afetlere karşı dayanıklı şehirlerin önem kazandığını vurguladı. Demir, “Bugün şehirler sadece yollarla, binalarla değil, bilimle teknolojiyle ve akıllı sistemlerle ilerliyor. Artık enerjiyi verimli kullanan, karbon ayak izini azaltan, afetlere karşı dirençli ve sürdürülebilir şehirler söz konusu. Bizler bu dönüşümü yöneten bir sektörün temsilcileri olmak zorundayız” dedi.

Sürdürülebilirlik artık zorunluluk

Sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Demir, şehirlerin çevresel sürdürülebilirliği kadar ekonomik sürdürülebilirliğin de kritik olduğuna dikkat çekti. Projelerin finansal dayanıklılığının giderek daha önemli hale geldiğini ifade eden Demir, Bursa’nın doğru planlama ve teknoloji kullanımıyla Türkiye’ye örnek olabilecek bir dönüşüm gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümün yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, bu sürecin aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. “Mesele yalnızca bina yenilemek değil, mesele can güvenliğidir. Mesele şehir bütünlüğüdür ve gelecek nesillere bıraktığımız mirastır” diyen Demir, Bursa’da planlı dönüşüm örneklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ise sektörde maliyet baskısının giderek arttığını ifade etti. Özellikle büyükşehirlerde arsa fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin sektör temsilcilerini zorladığını belirten Tellioğlu, bu durumun konut fiyatlarına da yansıdığını kaydetti. Konut alıcılarının artan fiyatlar nedeniyle daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Tellioğlu, ruhsat süreçlerinin uzamasının da üretimi yavaşlattığını söyledi.