Demir, “Kalkınmanın yolu ortak akıldan geçiyor”

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından 5 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Üsküdar’daki RİDEVA Genel Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirilen “ Ortak Akıl, Güçlü Zonguldak- İstişare ve Dayanışma Buluşması “ başlıklı programa katıldı.

Düzenlenen etkinliğin Zonguldak’ın geleceği adına önemli bir istişare zemini sunduğunu ifade eden TSO Başkanı Demir, “Zonguldak’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak adına ortak akıl ile hareket etmek büyük önem taşıyor. Bu anlamda ZONDEF’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu buluşmayı son derece kıymetli buluyorum. İş dünyası, sivil toplum ve hemşeri dayanışmasının bir araya gelmesi, şehrimizin potansiyelini daha etkin kullanmamıza olanak sağlayacaktır” diye konuştu.



Başkan Demir program da ayrıca, Zonguldak'ta “Fırsatlar ve Avantajlar”, “Yeşil ve Adil Dönüşüm”, “Potansiyel Sanayi Alanları”, “OSB ve KSS Projeleri”, “Doğalgaz Ekonomisi”, “Green Logistic Hattı”, “Sera ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler”, “Aqua Kültür”, “Bilişim Vadisi ve Data Center”, “Turizm ve Sosyal Yaşam Projeleri”, “Kentsel Dönüşüm” ve “Zonguldak Tanıtım Günleri” başlıklarında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapılan çalışmalar ve geliştirilen projeler ile ilin kalkınma vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Demir, söz konusu başlıkların kentin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda büyük fırsatlar barındırdığını belirterek şunları kaydetti:



“Sanayiden tarıma, enerjiden turizme kadar geniş bir yelpazede ele aldığımız bu vizyon; Zonguldak’ın geleceğini şekillendirecek önemli başlıkları içermektedir. Özellikle yeşil dönüşüm, lojistik altyapı ve yeni nesil yatırım alanları ile şehrimizi daha rekabetçi ve cazip hale getirmeyi hedefliyoruz.”