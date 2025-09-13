Demirci halıları Çin ve Amerika pazarına açıldı

Yüzde yüz cami halıcılığının yanında son yıllarda ev halılarında da yurtdışı pazarına açılan Demirci’de 4 metrekareden 20 metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli ebat ve desenlerde halılar üretiliyor. El dokuma halıcılığı ilçede sürdürülürken el dokuma görünümlü makine halıcılığı ile de üretim kapasitesi artıyor. Yünün işlenmesi ve ipliğe dönüşmesi ile başlayan halı desen ve renklerle makinelerde dokunuyor.

Dokunan halı daha sonra hata kontrolü, yıkama, temizlik, overlok ve paketleme yapıldıktan sonra yurt dışına gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Demirci halıları Çin ve ABD pazarında geleneksel motiflerle fark yaratıyor

Çin ve Amerika’ya halı ihracatı yapan halı üreticisi İbrahim Akarsu, "Firmamız uzak doğu pazarına Çin Şangay’da düzenlenen domoteks fuarına katılarak yeni bir pazar elde etmiştir. Uzak doğu pazarına geleneksel Türk motiflerine sadık kalarak üretim yapmaktadır. Uzak doğu pazarının talebi olan yüksek havlı ürünler üretilmektedir. Bu durum Amerika pazarında ise farklılık göstermektedir. Çin pazarında yünde daha gramajlı ürünler tercih edilmekte. Amerika pazarı ise daha soluk renklere talip olmakta. Ağaç lifli ürünler ile yünü birleştirerek farklı bir ürün yelpazesi oluşturduk. Uluslararası pazarda etkili olurken, Demirci’de üretilen Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifli halılarımızı uzak doğu pazarına ihraç etmekteyiz" dedi.

Demirci’de farklı ebat ve yüksek yünlü halıların üretildiğini ifade eden İbrahim Akarsu, "Soğuk iklimlerdeki müşterilerimiz genellikle yüksek havlı halıları tercih ediyor. Sıcak iklimlere sahip ülkelerdeki müşterilerimiz ise düşük havlı yün halıları tercih etmektedir. Son yıllarda Çin başta olmak üzere uzak doğu pazarı ve Amerika’ya geleneksel Türk motifli halılar rağbet görmektedir" dedi.