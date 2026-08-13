Demirtaş: Müteahhitleri Gebze’de tek çatı altında toplayacağız

MERVE ESİN ADIGÜZEL / KOCAELİ

Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren Match Group, inşaat başta olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla büyümesini sürdürürken, bölgede yeni projeler için de hazırlık yapıyor. Match Group Başkanı Muhammet Cihat Demirtaş, yaklaşık iki yıldır inşaat sektöründeki piyasa koşulları nedeniyle yeni proje üretmediklerini belirterek, sektörde yeniden hareketlilik beklediklerini ifade etti.

İnşaat sektöründe maliyetler, enflasyon ve alım gücündeki değişimin yatırım kararlarını etkilediğini söyleyen Demirtaş, “İki senedir proje yapmıyorduk. Bunun temel nedeni piyasanın durumuydu. İnsanların alım gücünün ve şartlarının yerine gelmesini bekledik. Ancak artık insanlar yaşanan devalüasyona ve enflasyona uyum sağladı. İnsanlar biraz birikim yaptı. Altın ve dolar kurlarının da daha fazla sabitlenmesiyle birlikte müteahhitlerin beklediği ortamın oluşacağını düşünüyorum” dedi.

Match Group olarak yeni yatırımları da değerlendirdiklerini aktaran Demirtaş, mevcut projelerin yanı sıra şirketin kendisine ait arazi üzerinde yeni bir proje planladıklarını söyledi. Demirtaş, ayrıca kentsel dönüşüm alanında da görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Gebze’de müteahhitleri bir araya getirecek yeni bir oluşumun da hayata geçirilmek üzere olduğunu açıklayan Demirtaş, “Gebze’de büyük iş adamlarının ve müteahhitlerin bir araya geleceği bir oluşum olacak. Altyapısı hazırlandı. Çok kısa zamanda bunun da gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Otomatik sigorta üretim fabrikamız Gebze’ye katma değer sağlıyor”

Match Group’un yalnızca inşaat sektöründe faaliyet göstermediğine dikkat çeken Demirtaş, şirket bünyesinde akıllı ofisler ve gayrimenkul danışmanlığı faaliyetlerinin de bulunduğunu söyledi. MAP Yapı’daki satış ofisi üzerinden 600 dairelik bir projenin satış ve kiralama çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Şirketin sanayi alanındaki faaliyetlerine de değinen Demirtaş, “Otomatik sigorta üretimi ve montajı gerçekleştiren bir fabrikamız mevcut. Fabrikamızda yaklaşık 300 kişi çalışıyor. İstihdamımızın yüzde 80’ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor, 6-7 tane kurumsal büyük firmayla çalışıyoruz. Otomatik sigortalar yapıyoruz. Bunların imalat ve montajını gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyet de Gebze’ye ayrı bir katma değer sağlıyor” ifadelerini kullandı.