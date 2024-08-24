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Demiryolu araçlarına ilişkin yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre, demiryolu araçlarının bakımından sorumlu kuruluşların sertifikaları, tüm inceleme ve denetimlerin ardından Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün onayıyla verilecek. Mevzuata uymayan sertifikalar ise askıya alınacak veya iptal edilecek.

Haber Merkezi
AA
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Demiryolu araçlarına ilişkin yeni düzenleme
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, ECM sertifikasyon kuruluşları tarafından bakımdan sorumlu kuruluş ve bakım fonksiyonu sertifikası düzenlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, bakımından sorumlu kuruluş veya bakım fonksiyonu sertifikası düzenlenmeden önce tüm inceleme ve denetim çalışmalarının sertifika düzenlenmesine uygun sonuçla tamamlanmasının ardından sertifika taslağı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulacak ve onay verilen sertifikalar düzenlenecek.

Mevzuata uymayan sertifikalar askıya alınacak veya iptal Edilecek

ECM sertifikasyon kuruluşları, sertifika düzenledikleri kuruluşların faaliyetlerinin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yürütülmediğini tespit etmesi halinde, uygunsuzluğun demiryolu emniyetine etkisi ölçüsünde derhal düzenledikleri sertifikanın tespit edilen uygunsuzluğa konu kapsamını kısmen veya sertifikayı tamamen askıya alacak ya da iptal edecek.

Kuruluşlar, söz konusu uygunsuzluğa konu faaliyetler kapsamında hizmet verilmiş olan demiryolu araçlarının bilgilerini söz konusu müdürlüğe bildirecek.

Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tebliğle birlikte ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda yürütülen her türlü faaliyeti denetleyecek.

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