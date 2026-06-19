Demiryolu bağlantı hatları için yap-işlet-devret modeli hazırlanıyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Başvurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne yapılacak. Genel müdürlük, iltisak hatlarının planlarını hazırlayacak ya da hazırlatacak. Milli Savunma gerekçesiyle iletilenler ile Sanayi ve Teknoloji, Tarım Orman ve Ticaret Bakanlığı tarafından, OSB, teknoloji geliştirme, endüstri bölgesi, serbest bölge gerekçeli olarak iletilen başvurular önem derecesi yüksek statüde, ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. İltisak hatlarında TCDD yanında özel demiryolu işletmesi yapılabilecek. Yük ve konteyner ile liman bağlantılı talepler ise “çok yüksek önem dereceli” olarak değerlendirilecek.

Yönetmelik taslağı, karayolu bağlantısı sağlama açısından da düzenlemeler içeriyor. İltisak hakları böylece sadece demiryolu ve limanlar ile bağlantı değil, karayolu bağlantısına da sahip olmak üzere tasarlanabilecek. Halen TCDD’nin çok sayıda iltisak hattı projesi, yatırım programında bulunuyor. Bu tür yatırımlar artık yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre de yaptırılabilecek. Yönetmelik taslağında, talep halinde mevcut hatların da yönetmelik kapsamına alınmasına imkan verilmesi düzenleniyor.