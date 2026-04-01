Deniz dalgalandı, karayolu devrede

EVRİM KÜÇÜK

Ortadoğu’da İran merkezli çatışmaların derinleşmesi, bölgenin kritik gıda tedarik zincirinde ciddi kırılmalara yol açtı. Nakliye maliyetlerindeki hızlı artış ve ana ticaret rotalarındaki aksaklıklar, başta buğday olmak üzere temel gıda ürünlerinde fiyat baskısını artırıyor. Bölge ülkeleri kısa vadede stok avantajına sahip olsa da, uzayan lojistik krizinin arz güvenliğini tehdit etmesi bekleniyor.

Rotalar değişti, maliyetler katlandı

Karadeniz’den gelen tahıl sevkiyatlarının önemli bir bölümü artık doğrudan Basra Körfezi yerine alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor. Özellikle mısır sevkiyatları, İran’a ulaşmak yerine Akdeniz ve Kızıldeniz limanlarına kaydırılarak burada yeniden ticarete konu oluyor. Bu durum hem teslim sürelerini uzatıyor hem de maliyetleri ciddi şekilde yukarı çekiyor.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan erişim sorunları ise ticaret akışını doğrudan etkiliyor. Küresel petrol ve emtia taşımacılığının önemli kısmının geçtiği bu hat üzerindeki riskler, navlun fiyatlarında sert artışlara yol açıyor.

Denizden karaya zorunlu geçiş

Deniz taşımacılığındaki aksaklıklar, ithalatçıları alternatif çözümlere yöneltiyor. Özellikle şeker ve tavuk gibi hızlı tüketilen ürünlerde, sevkiyatın önemli bir bölümü Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri limanlarına ulaştırıldıktan sonra kara yoluyla taşınıyor. Sohar, Fujairah ve Hor Fakkan gibi limanlar, bölgesel dağıtımın yeni merkezleri haline gelirken, kamyon taşımacılığı maliyetleri de zincire ek yük getiriyor.

Bu yeni model, lojistik sürelerini uzatmanın yanı sıra fiyatlara doğrudan yansıyor. Sektör kaynakları, kara taşımacılığına bağımlılığın özellikle düşük marjlı gıda ürünlerinde fiyat artışını hızlandırdığını belirtiyor.

Gıda zinciri geniş çapta etkileniyor

Lojistik sorunlar yalnızca buğdayla sınırlı değil. Mısır, şeker ve beyaz et gibi temel ürünlerde de arz zinciri baskı altında. Özellikle ithalata bağımlı Körfez ülkeleri, artan maliyetler ve geciken teslimatlar nedeniyle alternatif tedarik stratejileri geliştirmeye çalışıyor. Cidde limanı, yoğunluk yaşanan dönemlerde alternatif bir aktarma noktası olarak öne çıkarken, bu çözümün de yüksek maliyetli olması dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, mevcut tablo bölge genelinde gıda enflasyonunu yukarı yönlü tetiklemeye devam edecek.

Lojistik değişim