DenizBank 50 milyon euro ve 230 milyon dolarlık muraba sendikasyonu sözleşmesi imzaladı

DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Bankamız, 14 Eylül 2023 tarihinde, 367 gün vadeli 50 milyon euro ve 230 milyon dolar olmak üzere iki dilimden oluşan muraba sendikasyonu sözleşmesi'ne imza atmıştır.'' ifadelerine yer verildi.