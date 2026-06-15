DenizBank 810 milyon dolar tutarında su odaklı mavi finansman kaynağı sağladı

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile gerçekleşen işlemde Mizuho Bank aracı banka olarak görev alırken, Abu Dhabi Commercial Bank, Commercial Bank of Dubai Emirates NBD Capital, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) koordinatörlük görevlerini üstlendi. İşlemin sürdürülebilirlik koordinatörleri ise Emirates NBD Capital, ING ve SMBC oldu.

Gerçekleştirilen işleme ilişkin imza töreni, DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile sendikasyonda rol alan ana kreditörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İşlemden elde edilen kaynak, DenizBank'ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumlu şekilde, su alanında olumlu etki yaratacak mavi kentsel altyapı gelişimi, sulama sistemlerinde verimlilik artırımı, atık su yönetimi, sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının finansmanında kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Baştuğ, finansal kaynaklarını iklim değişikliği temelli risklerin azaltılmasına hizmet eden yatırımlara yönlendirdiklerini belirrti.

Baştuğ, 2023'ten itibaren ekonomiye sağladıkları 4,4 milyar dolarlık taze kaynağın yüzde 54'ünü sürdürülebilirlik bağlantılı kredilere tahsis ettiklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu su stresi gerçeğinden hareketle, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımını öncelikli konuları olarak ele aldıklarının altını çizen Baştuğ, şunları kaydetti:

"Suyun en yoğun kullanıldığı sektör olan ve özel bankalar arasında lider konumda bulunduğumuz tarımda, kaynakların bilinçli ve verimli kullanımını teşvik eden çalışmaları destekliyoruz. Emisyon yoğun sektörlerde müşterilerimizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine yönelik finansman çözümlerimizi çeşitlendiriyoruz. Dünyadaki banka sendikasyonları arasında en büyük mavi kredi olma özelliği taşıyan işlemimiz, ülkemizde su odaklı sürdürülebilir finansman uygulamalarının derinleşmesi açısından da önemli bir örnek. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu projelere kaynak aktarma odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz."