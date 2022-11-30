Denizbank emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyonu için son gün ne zaman?

Emekli promosyonu konusunda hareketlilik devam ediyor. Henüz maaşını bir bankaya taşımayan vatandaşlar bankaların emekli promosyonu ödemelerini araştırıyor. Merak edilen bankalardan biri de Denizbank. Denizbank emekli promosyonu olarak 3 bin ile 5 bin Türk lirası arasında ödemeler yapıyor.

Maaşını Denizbank'a taşıyan vatandaşlara emekli promosyonu ödemeleri maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL, aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL, aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL, aylık 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılıyor.

Emekli maaşını Denizbank'a taşımak isteyenler şubelere gelmeden mobil bankacılık uygulamasından ya da e-Devlet üzerinden maaşını taşıyabiliyor. Denizbank emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaş hesaplarını Denizbank'a taşıması ve 1 otomatik fatura talimatı vermesi gerekiyor.

Denizbank emekli promosyonu kampanyasından faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık 2023 tarihine kadar maaşlarını taşımaları gerekiyor.