Denizbank Genel Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Denizbank'ın yönetim kadrosunda yer alan Koray Akefe, Moskova'da yaşadığı kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Denizbank Moskova Genel Müdür Yardımcısı Koray Akefe, geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazesi İzmir'de defnedilecek
Kariyerine 2008 yılında Yapı Kredi Bank Moskova'da başlayan Akefe, 2011 yılında Denizbank Moskova'ya katıldı. Çeşitli görevlerde başarılı bir şekilde hizmet veren Akefe, son olarak kurumsal ve ticari bankacılık alanlarından sorumlu genel müdür yardımcısıydı.
Moskova'da hayatını kaybeden Akefe'nin cenazesi, doğum yeri İzmir'de defnedilecek.