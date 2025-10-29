  1. Ekonomim
Denizlerde balık bolluğu: Hamsinin fiyatı 89 TL'ye düştü

Son zamanlarda mevsim şartlarının da etkisiyle avlanmaya çıkan balıkçılar, tonlarca hamsi ile döndü. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan balıkçıda hamsinin kilo fiyatı ise 89 TL'ye düştü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasının ardından havalarında soğumasıyla balık, hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir balıkçıda bol miktarda hamsi avlanmasıyla birlikte hamsinin kilo fiyatını 89 TL'ye düştü.

Kampanya yapan balıkçı, 4 kilo hamsi fiyatını ise 300 TL'den vermeye başladı. Balık fiyatını uygun gören vatandaşlar ise balıkçıya adeta akın etti.

"Hamsi, sardalya, istavrit bu aralar daha fazla, düştükçe düşüyor fiyatlar"

Balık almaya gelen Makbule Büyükköşger isimli bir vatandaş, "Fiyatlar çok güzel, ben uzaklardan geldik bu fiyata almak için. Hizmet çok güzel. Hem çipura hem hamsi aldım fiyatlar çok uygun" dedi.

Balıkçı Kenan Balcı ise, denizlerde bu sene çok miktarda balık olduğunu ifade ederek, "Her çeşit balık mevcut. 32 çeşit balık var denizlerimizde. Ama hamsi, sardalya, istavrit bu aralar daha fazla. Düştükçe düşüyor fiyatlar. 1 kilo hamsi 89 TL 4 kilo alana 300 TL diye kampanya yaptık. 4 kilo alana 75 TL'ye geliyor. Halkımıza feda olsun. 1 kilo yerine 5 kilo satıyoruz, 5 kilo yerine 5 ton satıyoruz. Halkımız balık yesin, ucuzluktan herkes faydalansın" diye konuştu.

