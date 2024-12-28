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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden kiraz üreticilerine destek

Denizli’de Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Honaz’da çiftçilere 10 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden kiraz üreticilerine destek
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Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, yılda yaklaşık 17 bin ton kiraz ihracatı yapan Honazlı çiftçilere önemli bir müjde verdi. Başkan Kepenek, Honaz’da kiraz üretimini ve üreticisini desteklemek amacıyla ücretsiz olarak 10 bin adet kiraz fidanı dağıtacaklarını açıkladı.

Başvurular 15 Ocak 2025’e kadar Honaz Belediyesi'nden şahsen yapılacak

Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Honazlı üreticilerimiz yılda yaklaşık 17 bin ton ihracata kiraz gönderiyor. Honaz Belediyesi olarak kiraz üretimini ve üreticisini desteklemek amacıyla ücretsiz 10 bin adet kiraz fidanı dağıtacağız. Kiraz üreticilerimizin bu destekten faydalanabilmeleri için 10 bin metrekareye kadar kiraz bahçesi bulunması, 2025 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin güncel olması, fidan dikilecek alanın tapu sahibine ait olması ve Honaz Belediyesine sulama suyu borcu bulunmaması gerekmektedir. Başvurular 15 Ocak 2025’e kadar Honaz Belediyesi'nden şahsen yapılacaktır. Ön başvurular başlamıştır. Bu desteğin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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