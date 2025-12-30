Denizli ihracatında ev tekstili öne çıkıyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, Denizli'nin ev tekstili ağırlıklı üretim ve ihracat gerçekleştiren bir şehir olduğunu söyledi.

Bu yılın 11 aylık döneminde ülke genelindeki tekstil ve konfeksiyon ihracatının geçen yıla oranla yüzde 4,8 azalarak 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Memişoğlu, aynı dönemde Denizli'nin tekstil ve konfeksiyon ihracatının ise yüzde 2,7 düşüşle 1 milyar 257 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, küresel ölçekte talep daralmalarının yoğun olduğu bir yılda Denizli'den yapılan ihracat performansının Türkiye geneline kıyasla daha iyimser bir tablo sunduğunu kaydetti.

"Havlu, bornoz ve nevresimde Türkiye liderliğimiz devam ediyor"

Ev tekstilindeki güçlü konumlarını koruduklarına işaret eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Havlu, bornoz ve nevresimde Türkiye liderliğimiz devam ediyor. Bu alandaki üretimin yaklaşık yüzde 90'ı Denizli'de gerçekleştiriliyor. Ayrıca, ev tekstilinde gerçekleştirdiğimiz ihracat da önemli. Bu yılın 11 aylık döneminde 130 milyon dolarlık bornoz, 410 milyon dolarlık havlu ve 250 milyon dolarlık nevresim ihracatımız oldu.

İhracat birim fiyatlarına baktığımızda katma değerli üretim başarısını yakaladığımızı söyleyebiliriz. Şu anda havluda 9,70 dolar gibi bir kilogram fiyatımız var. Bornozda bu yaklaşık 15 doları buluyor, nevresim grubunda ise 10,5 dolar civarında bir fiyat var. Bu üç ihracat grubuna baktığımızda kilogram başı 12 dolar dış satım ortalamaya ulaştık. Tekstil sektörünün hem istihdam dostu olması hem katma değerli ihracat sayılabilmesi, özellikle yakın coğrafyalarda kendi markalarımızla mal satabilmemiz açısından daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Memişoğlu, Türkiye ihracatının kilogram başı 1,56 dolar olduğu bir yerde Denizli'nin ev tekstili ihracatının "katma değerli" sayılabildiğini dile getirdi.

Denizli'nin tekstil ve hazır giyim ihracatının yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyelerinde olduğunu anlatan Memişoğlu, "Önümüzdeki dönemde bu rakamın artırılması için yaptığımız çalışmalar var. İnşallah bu çabaları göstereceğiz. Devletimiz de bize yardımcı olursa tekrar eski rakamlarımızın üstüne koyabilme, artırma fırsatı bulabileceğimizi düşünüyorum. 'Turkish Towels' programı özellikle havlu ihracatı için çok önemli. Burada bir sertifikasyon sürecine başlamak üzereyiz. Bu sertifikasyon süreciyle inşallah rakamlarımızı daha da artıracağız." diye konuştu.

DENİB Başkanı Memişoğlu, yeni yılda katma değerli ürün ihracatını artırmayı, alternatif pazarlarda daha fazla yer almayı ve Avrupa pazarında rekabet güçlerini korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.