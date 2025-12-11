Denizli OSB/Derya Baltalı: Çevreci yatırımlara önem verdik

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, sanayicilerin rekabet gücünü artıracak ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlara büyük önem verdiklerini belirtti. Baltalı, “Dünya Bankası destekli bu tesis, yalnızca atıksu arıtma kapasitemizi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgedeki üretim süreçlerinin çevreye duyarlı şekilde yürütülmesine güçlü bir katkı sağlayacaktır. Yeşil OSB hedeflerimiz doğrultusunda karbon ayak izini düşüren, kaynak verimliliğini artıran ve çevreye duyarlı altyapı yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu proje tamamlandığında sanayicilerimiz daha güvenilir, modern ve sürdürülebilir bir arıtma altyapısına kavuşacak” dedi.

Dünya Bankası finansmanı kullanılıyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hayata geçirilen 30 bin m2/gün kapasiteli Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi projesi, Dünya Bankası finansmanı ile inşa ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dünya Bankası destekli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yürütülen yatırım, bölgenin altyapı kapasitesini güçlendirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denizli OSB’de 42 bin m2/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasite ile çalışırken, artan sanayi yatırımları ve üretim hacmi nedeniyle ek arıtma ihtiyacı doğdu. Bu kapsamda, 15 Aralık 2020’de 26 bin 840 metrekare büyüklüğünde bir taşınmaz satın alınarak ileri arıtma teknolojileriyle donatılacak yeni tesis için projelendirme ve onay süreçleri tamamlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, 9 Mayıs 2025’te yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 15 milyon 612 bin Euro bedelli proje kapsamında 27 Mayıs 2025’te sahada inşaat çalışmalarına başlanırken, kısa sürede önemli ilerleme kaydedilerek fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Tesisin planlanan tarih olan 9 Kasım 2027’den önce tamamlanması hedefleniyor. 2026 yılının şubat ayında mekanik ekipman montajlarına başlanması planlanan yeni arıtma tesisinin devreye alınmasıyla, bölgedeki sanayi işletmelerinin maliyet ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar elde etmesi bekleniyor. 2026 yılının şubat ayında mekanik ekipman montajlarına başlanması planlanan yeni arıtma tesisinin devreye alınmasıyla, bölgedeki sanayi işletmelerinin maliyet ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar elde etmesi bekleniyor.