Denizli’de araç sayısı 532 bin 327 oldu

Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8’ini motosiklet, yüzde 29,5’ini otomobil, yüzde 7,9’unu kamyonet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı. İllere göre dağılımda ise Denizli’de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 62 bin 612 kişi olurken, Denizli’de bulunan toplam araç sayısı da 532 bin 327 olarak açıklandı.

Denizli’de şu anda toplam araç sayısı 532 bin 327 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 242 bin 463, minibüs 7 bin 580, otobüs 3 bin 995, kamyonet 78 bin 2, kamyon 13 bin 436, motosiklet 121 bin 760, özel amaçlı bin 500 ve traktör sayısı da 63 bin 591 adet olarak belirlendi. Bu rakamlara göre, Denizli’de araç başına düşen kişi sayısı 1,99 kişi, otomobil başına ise 4,38 kişi olarak belirlendi.