Denizli’de ekmeğe zam geldi

Denizli’de 210 gramlık ekmek, yarından itibaren 10 TL’den satışa sunulacak.

Denizli’de ekmeğin perakende satış fiyatı bir kez daha yukarı yönlü olarak güncellendi.

Kentte, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 7 TL’ye çıkarılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle 8 TL’ye yükseltilmişti.

Yüzde 25 zam

Yaklaşık 6 aylık süreç içeresinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayan 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanacağı tartışmaları mayıs ayı içerisinde kamuoyuna yansıdı.

Tartışmaların ardından kentte yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatının 10 TL’ye çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25’lik bir zam yapılmış olacak.