Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam geldi

Denizli’de ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

Zam genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olsa da bazı ilçelerde karar bugünden itibaren geçerli oldu.

Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik artışı açıkladı. Buna göre 200 gram ekmek kent merkezinde 1 Eylül’den itibaren 15 TL’den satılacak.