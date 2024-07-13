Denizli'de hasada sayılı günler kala üzümleri dolu vurdu

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün akşam saatleri için Uşak il geneli ile Denizli’nin kuzey ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapmıştı. Saatler öncesinden uyarısı yapılan şiddetli fırtına ve yerel kuvvetli yağışlar, akşam saatlerinde Denizli kent merkezde etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Dolu yağışıyla birlikte en çok zarar üzüm bağlarında gerçekleşti

Güney ilçesinde de Adıgüzeller Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yağmurla beraber kısa süreliğine olsa dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı özellikle çiftçilerin mahsullerine zarar büyük verirken bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına da yol açtı. En çok zarar ise hasat yaklaşan şaraplık üzüm bağlarında gerçekleşti.