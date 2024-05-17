Denizli'de su tarifesine indirim geldi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, içme suyu ücretlerinde indirime gidileceğini Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı'nda açıkladı.

Başkan Çavuşoğlu, yönetim değişikliği sonrası karşılaştıkları mali tablonun ağır olduğunu ancak verdikleri sözü yerine getirmek için içme suyu ve atık su ücretlerinde birinci kademede yüzde 30, ikinci kademede ise yüzde 10 indirime gideceklerini belirtti.

"Biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Denizli halkının vicdanına sesleniyorum. Öyle bir ağır mali tablo ve bütçeyle karşılaştık ki, karşılaştığımız bu tabloya, ağır borç yüküne rağmen hiçbir sözümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu şehri yeniden kalkındıracağız. Yapılmayan hizmetleri de yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız" dedi.

1 Haziran itibariyle "konut" abonelerinden birinci kademe 0-12 metreküp için uygulanan su ücreti 21 lira 797 kuruştan 15 lira 258 kuruşa, atık su ücreti 10 lira 895 kuruştan, 7 lira 629 kuruşa indirildi.