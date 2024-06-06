Denizli'nin kuru meyveleri ABD pazarında payını artırıyor

Yurt içi ve yurt dışına yaptığı satışlarla dikkat çeken Köy-Koop, Denizli Bölge Birliği’ne ait Çivril’deki meyve ve sebze kurutma ve paketleme tesisi Denizlili üreticileri de destek sağlıyor. Denizli’de üretilen ürünleri kurutarak piyasaya sunan Köy-Koop, ihracatta büyümeyi hedefliyor. Kooperatif, Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirecek olduğu ihracat ürünlerini hazırlamaya devam ediyor. Kooperatif Başkanı Mehmet Varol; “Kurutması yapılan ürünleri iç ve dış pazarda bunun pazarlanmasını sağlıyoruz. Bir ekip işi ile bunu yapıyoruz “ ifadesini kullandı.

"Kurutması yapılan ürünleri iç ve dış pazarda bunun pazarlanmasını sağlıyoruz"

Piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünlerin tamamını işlediklerini dile getiren Varol, “Sebze cinsinden baktığımızda ıspanak, pırasa, soğan ürünleri ve benzerleri, meyve türlerinin de tamamını burada kurutmasını yapıyoruz. Kurutması yapılan ürünleri iç ve dış pazarda bunun pazarlanmasını sağlıyoruz. Bir ekip işi ile bunu yapıyoruz. İhracat konusunda yardımcı olan, dış bağlantıları kuran şirketlerimiz var. Denizli’den bir şirketimizle ortak çalışıyoruz. Türkiye’nin iç pazarlarında çok farklı marketlerde ürünlerimiz var. İhracat yapıyoruz. Bugün hazırlanan ürünlerimizi ABD’ye ihraç ediyoruz” dedi.

"Herhangi bir koruyucu madde kullanmıyoruz"

Üst düzey bir teknoloji ile kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen Varol, “Standart olarak ISO 22000 standartlarında. Üretim yapıyoruz ki onun için ihracata ürün gönderebiliyoruz. Cennet elmasının cipsi, erik kavun, elma, dut, incir kurularının yanında çerezleri işliyoruz. Bizim ürünlerimizin tamamı natürel ortamda üretilmiş ürünler. Herhangi bir koruyucu madde kullanmıyoruz. Nem oranlarını çok iyi ayarladığımız için herhangi bir bozulma söz konusu olmaz. Burada istenilen nem oranlarını iyi tutturabilmek çok önemlidir. Nemi fazla olursa bozulma riski vardır. Kuru olursa da kendi özelliğini kaybeder. Bir problem de şimdiye kadar hiç yaşamadık” ifadelerini kullandı.

"Toplam ciromuz 4 milyon 700 bin TL civarında"

3 yıl önce Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 500 bin TL’lik destek aldıklarını belirten Varol, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık 1 milyon civarında da biz üstüne ilave ederek bu tesiste bir şeyler yapmaya çalıştık. Yeterli değildi. İhtiyaçlara cevap vermesi adına yeni ekipmanlar aldık. İşimizi büyüttük. Aldığımız ürünlerin tamamı Denizli bölgemizin ürünleri. Elmayı Çivril’den, cennet hurmasını Honaz’dan, kavunu Acıpayam’dan, çileği Buldan’dan alıyoruz. 2023 yılı rakamlarına baktığımızda bizim toplam ciromuz 4 milyon 700 bin TL civarında. Bu yıl 5 aylık ciromuz 3 milyon 500 bin TL civarında hedefimiz yıl sonunda 8-9 milyon TL’ye ulaşmak. Burada istihdam da sağlıyoruz. 26 çalışanımız var. 14 işletme çalışanımız var"