  3. Denizsiz şehirde hamsi bereketi: Kilosu 50 TL’ye düşünce tezgahlar boşaldı
Denizsiz şehirde hamsi bereketi: Kilosu 50 TL'ye düşünce tezgahlar boşaldı

Amasya’da bir balıkçı, Karadeniz’den gelen taze hamsinin kilosunu 50 TL’ye indirince vatandaşlar tezgâha akın edip poşet poşet aldı.

Karadeniz’e kıyısı olmayan şehirde Mehmetpaşa Mahallesi’nde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya’yı balığa doyuracağız" dedi.

Esnaf fiyattan memnun

Balık fiyatını duyar duymaz sabah erkenden balıkçıya gelen vatandaşlardan Hatice Alp, "Allah Karadeniz’den su yerine hamsi vermiş" diye konuştu. 100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsi fiyatındaki düşüşten memnun olan Bekir Durmaz ise "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" şeklinde konuştu.

