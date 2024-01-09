Depo alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 41,86 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 55 milyar 500 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 25 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 25 milyar lira olurken, ihaleye 55 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı 41,87, ortalama faiz oranı ise yüzde 41,86 olarak ilan edildi.