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Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu.

Haber Merkezi
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Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu
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TCMB'nin 100 milyar TL olarak belirlediği ihalede 69 milyar 055 milyon TL teklif gelirken, kazanan tutar 69 milyar 055 milyon TL oldu.

İhalede minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50 seviyesinde oluştu.