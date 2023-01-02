Depolamalı yenilenebilir enerji için 230 milyar $'lık başvuru

Mehmet KAYA/ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolama tesisi kurma şartıyla rüzgâr ve güneş enerjisi santrali yapılması modeli için ön başvuruların, 30 bin MW kurulu güç kapasitesi artırılmasına karşılık hali hazırda 164 bin 200 MW düzeyine geldiğini açıkladı. Yılmaz, yapılan başvurunun yatırım değerinin 230 milyar doları bulduğunu açıkladı.

EPDK, Kasım ayında yaptığı bir düzenleme ile depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar kuracakları depolama kapasitesi kadar rüzgâr ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunabilme imkânı getirdi. İlk aşamada, bu türden 30 bin MW kurulu güçte güneş ve/veya rüzgâra dayalı santral kurulması için lisans verilmesi kararlaştırıldı. Buna karşılık başvurular ayrılan kapasitenin çok üstünde gerçekleşti. EPDK bu başvuruları, başvuru sırasına göre (eksikleri bulunan başvurular eksikliklerini tamamlama şartı ile sıranın sonuna atılıyor) Elektrik İletim şirketine gönderilecek. Konuya yönelik bir değerlendirmede bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, başvuru sayısındaki yüksekliğin 2023’te büyük bir yatırım yapılacağı anlamına geldiğini belirterek, “Daha önce de vurgulamıştım. Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak. Hem daha fazla yerli-yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edeceğiz hem de emre amade kapasiteyi arttırarak arz güvenliğimizi pekiştireceğiz” dedi. Mustafa Yılmaz, 2 bin 753 adet başvuruya ulaşıldığını ve başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, bunların 1542’sinin güneş, 1211’inin rüzgara dayalı santral başvurusu olduğunu açıkladı.

Başvuruların değerlendirilme modeli

İkincil mevzuata göre, EPDK aldığı başvuruları, veriliş sırasına göre inceleyecek. Eksiklikleri olanlar eksiğini tamamlayabilecek ancak yerini kaybederek sıranın sonuna gidecek. Eksiği olmayan başvurular ise yine veriliş sırasına göre kapasite tahsisi yapılabilmesi talebiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilecek. TEİAŞ kapasite tahsisi yaptıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da onaylaması şartıyla EPDK önlisans verecek. Kapasite tahsisi yapılan başvurular teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ulaştırılacak. Başvuruda bulunan yatırımcılardan kapasite alanlara diğer yükümlülükleri de sağlamaları halinde EPDK tarafından önlisans verilecek.