Depozito iade sistemi bugün 81 ilde başlıyor

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, bugünden itibaren 81 ilde yaygınlaşıyor.

Amaç, çevresel riskleri en aza indirmek. Bu sayede atıklar geri dönüştürülecek, gelecek korunacak.

Depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına götürülen ürünler için 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Daha önce pilot illerde bu tutar 25 kuruştu.

Bugün itibarıyla ürün başına 1 lira ödeme yapılacak. Ödemeler vatandaşların e-cüzdanlarına yüklenecek, sonrasında da isterlerse anlaşmalı bankalardan nakit çekebilecekler. Vatandaşlar ödemelerini anlaşmalı marketlerden de harcayabilecek.

Bugün itibariyle 81 ilde 973 ilçede uygulama başlıyor.

Tüm işletmeler iade noktası olarak hizmet verecek

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeler, iade edilen ve tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçecekleri saha operatörüne teslim edecek. Depozitolu içecek satan işletmeler ve HOREKA’ların 1 Temmuz 2026 tarihine kadar dbys.gov.tr üzerinden kayıtlarını tamamlayıp birlikte çalışacakları saha operatörünü belirleyecek.

DOA uygulaması ile ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı

Türkiye’de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA uygulaması; içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL seviyesinde doğrudan katkı sunulması öngörülüyor.

2025 yılı şubat ayında pilot uygulama olarak Sakarya’da başlatılan ve Temmuz 2025 itibarıyla “7 Bölge 7 İl” sloganıyla yaygınlaştırılan DOA sistemi kapsamında vatandaşlara iade edilen depozitolu ambalajlar için 0,25 TL teşvik bedeli ödeniyordu. Sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yeni bir aşamaya geçti, depozito bedeli de 1 TL’ye yükseltildi.

İster nakit çek, istersen alışverişte kullan

TRT Haber'in aktardığına göre sistem kapsamında tüketiciler, “DOA” logolu ambalajları iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri ‘ne (DİM) teslim ederek ambalaj teşvik bedelini anında alabiliyor. İade edilen her “DOA” logolu ambalajlar için belirlenen 1 TL teşvik bedeli kullanıcıların telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarına aktarılıyor.

Vatandaşlar, biriken tutarları diledikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM’lerden nakit olarak çekebiliyor veya alışverişlerinde kullanabiliyor. Böylece geri dönüşüm süreci tüketiciler için hızlı, kolay ve pratik bir deneyime dönüşüyor.