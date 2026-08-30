Depozito sistemi meyvesini verdi: 130 milyon ambalaj geri dönüştürüldü

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Türkiye genelinde 1 Temmuz’da ulusal entegrasyon süreci başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında bugüne kadar 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansından edinilen bilgilere göre, vatandaşların iade ettikleri her uygun ambalaj için 1 lira teşvik aldığı sistemde toplanan ambalajların yüzde 67’sini PET, yüzde 17’sini alüminyum, yüzde 16’sını ise cam ambalajlar oluşturdu.

Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte toplanan ambalaj miktarında düzenli artış görülürken, iade noktalarının genişlemesiyle geri dönüşüm hacminin daha da yükselmesi bekleniyor.

246 ton karbon emisyonu önlendi

DOA sistemi sayesinde plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları diğer atıklara karışmadan ayrı ve temiz şekilde toplanıyor.

Bugüne kadar geri dönüşüme kazandırılan ambalajlarla yaklaşık 246 ton karbon emisyonunun önüne geçildi. Ayrıca 47 bin varil petrol kullanımının engellendiği ve 11,4 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Ambalajların doğaya karışmasının ve depolama sahalarına gönderilmesinin önlenmesiyle çevresel yükün azaltılması da hedefleniyor.

Ambalajların yolculuğu dijital olarak takip ediliyor

DOA logolu ambalajlar, Depozito İade Makinelerine (DİM) teslim edildiğinde barkod ve sistem bilgileri üzerinden doğrulanıyor. Ambalajların sayımı yapıldıktan sonra iade işlemi dijital olarak kayıt altına alınıyor.

Doğrulanan ambalajlar makinelerde sıkıştırıldıktan sonra yetkili saha operatörleri tarafından toplanıyor ve geri dönüşüm sürecine gönderiliyor.

Manuel İade Noktaları ile otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajlar ise sayma ve doğrulama merkezlerinde kontrol ediliyor. Burada ambalajlar PET, cam ve alüminyum olarak ayrıştırılıyor.

Uygun olmayan ambalajlar sistemden ayrılırken, uygun ambalajlar lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. PET ambalajlar yeniden plastik ham maddesine, cam ambalajlar cam kırığına, alüminyum kutular ise yeniden üretimde kullanılabilecek alüminyum ham maddesine dönüştürülüyor.

Ambalajın piyasaya arzından iadesine, toplanmasından geri dönüşümüne kadar tüm süreç dijital altyapı üzerinden izlenerek kayıt altında tutuluyor.