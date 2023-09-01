'Deprem atıklarının düzgün ayrıştırılması şart'

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Depremin hemen ardından girişilen enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kalıcı konut inşaatlarına başlanırken, oluşan atıkların bertarafına yönelik çalışmalar sürüyor.

İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, deprem kaynaklı 230 milyon ton civarında atığın iyi değerlendirilmesi halinde, yeniden yapılandırma maliyetlerinde ciddi ölçüde azalma olacağını bildirdi. Atık yönetimi alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Ceres Çevre Hizmetleri şirketinden Uzman Joseph Atchue ise 230 milyon ton atığın ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yaşadığı en büyük doğal afetlerden birisi olan 6 Şubat depreminin ardından oluşan 230 milyon ton atığın yaklaşık 2 milyon tonunun inşaat demiri olduğu hesaplanıyor. Uzmanlar bu denli büyük atık içinde, tehlikeli atık, asbest ve kimyasal maddelerin de olduğunun altını çizerken, bunların değerlendirilebilir atıklardan ayrıştırılması gerektiğini bildiriyorlar. Diğer atıklar ekonomiye kazandırılırken, tehlikeli atıkların da çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesinin de önemine işaret ediliyor.

“Afet atık yönetimi ayrı uzmanlık istiyor”

İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, deprem atıklarından ekonomik değeri olan malzemelerin ayrıştırılmasının ayrı bir ustalık ve uzmanlık gerektirdiğini bildirdi. Bunun sıradan bir atık yönetimi ve ayrıştırma işi olmadığını kaydeden Bozoğlu, “Tüm bu işlemler afet atık yönetimi konusunda deneyimli kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. En ufak bir hata önemli çevre sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle teknoloji, modern ekipman ve uydudan yararlanarak başarılı sonuçlar elde etmek mümkün oluyor” diye konuştu. Bozoğlu, atıkların doğru yönetilmesiyle bölgedeki yeniden yapılandırma süreci için hammadde ihtiyacının daha düşük maliyetle karşılanabileceğini, üstelik mevcut depolama sahalarının dolmasının önüne geçileceğini aktardı.

ABD’li atık yönetim firması Eylül’de Türkiye’ye geliyor

Deprem, yangın ve sel gibi afetler sonrasında ortaya çıkan atıkların yönetimi konusunda uluslararası faaliyet gösteren ABD merkezli Ceres Çevre Hizmetleri şirketinden bir heyet Eylül ayında Türkiye’ye gelecek. Ceres’in uzmanlarından Joseph Atchue de deprem sonrası 140-230 milyon ton moloz oluştuğunun hesaplandığını kaydederken, Türkiye’deki tüm kurumların şu ana kadarki süreci en iyi şekilde yönetmek için çaba sarf etiklerini bildirdi. Atchue, bir yandan yaralar sarılırken, diğer yandan atıkların bertaraf sürecinin doğru yönetilerek ekonomiye kazandırılmasının ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.