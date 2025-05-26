Deprem bölgesi için 500 milyon dolarlık yeni finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından bu afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor.

Buna göre, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla geliştirilen, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında TKYB'ye finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar 23 Mayıs'ta imzalandı.

Yeni istihdam olanakları oluşturulacak

Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan oluşan 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek.

Projeyle, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla mevcut istihdamın korunması ve ilave istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu finansmanın yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kısmı, reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomi programı çerçevesinde istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullu finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerine işaret ederek, "Bu doğrultuda, uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü işbirlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır." dedi.