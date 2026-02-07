“Deprem bölgesi illerinin toplam ihracatı 25 milyar doları aştı”

Bakanlık tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, afetin ardından ihtiyaçların karşılanması ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması kapsamındaki faaliyetler ile illerin ihracatında yaşanan gelişmelere dair bilgi verildi.

Felaketin neden olduğu kayıp ve zararın telafi edilmesine ilişkin 2023-2025 döneminde toplam 3,6 trilyon lira harcama yapıldığına işaret edilen açıklamada, 2026 yılı bütçesinde toplam 653 milyar liralık kaynağın bölgedeki ihtiyaç ve hasarların giderilmesi için ayrıldığı vurgulandı.

Bölgede kalıcı ticaret için "Yanındayız Projesi" hayata geçirildi

Özellikle yurt dışından gelen yardım malzemelerinin, gümrük vergilerinden muaf ve herhangi bir dış ticaret önlemi uygulanmaksızın yurt içine sevkinin sağlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, kara, hava, deniz ve demir yolları olmak üzere toplamda 7 bin 909 sevk işleminin gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, depremin ardından prefabrik yapılarda ilave gümrük vergisinin sıfırlandığı da kaydedilerek, bölgedeki ticari işletme ve şirketlerin, sicil harçlarından muaf tutulmasına yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Bunun yanı sıra "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kapsamında toplam 4,7 milyon ürünün satıldığı, bunların toplam bedelinin 397 milyon lirayı aştığı bildirilen açıklamada, "Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (e-Birliktelik) Kampanyası" doğrultusunda yaklaşık 21 milyon lira destek sağlandığına işaret edildi. Açıklamada, bu yıl itibarıyla deprem bölgesinde ticaretin kalıcı ve sürdürülebilir biçimde yeniden güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda "Yanındayız Projesi"nin hayata geçirildiği de belirtildi.

Bölgedeki ihracatçılara güçlü destek

Açıklamada, şunları kaydedildi: "Deprem bölgesi illerinin toplam ihracatı 2023 yılında 22 milyar 991 milyon dolar iken, 2024'te 24 milyar 228 milyon dolara, geçen yıl ise 25 milyar 10 milyon dolara yükselmiştir. Türk Eximbank tarafından deprem bölgesindeki firmaların kullandıkları kredilere 6 ay vade uzatımı imkanı sağlanmıştır. Uluslararası kuruluşlardan toplam 200 milyon dolar kaynak temin edilerek deprem bölgesindeki firmaların yatırım harcamaları finanse edilmiştir."

Açıklamada, bölgedeki ihracatçıların ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri amacıyla 2023'te kredi vade uzatımı ve kredi kullandırımı olmak üzere toplam 1,6 milyar dolar, 2024'te ise 2,3 milyar dolar, geçen yıl ise 2,1 milyar dolar destek sağlandığı anımsatıldı.

Öte yandan depremden zarar gören illerde esnaf ve sanatkarların nakit akışlarının korunması için bölgeye, 2023'te kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle, Halkbank kaynaklarından toplam 6,7 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığına işaret edilen açıklamada, bu tutarın 2024'te 18 milyar liraya, 2025'te 29,5 milyar liraya ulaştığına dikkat çekildi.