Deprem bölgesinde kadın girişimciler yeniden inşa sürecine güç katıyor

2023’te yaşanan yıkıcı depremler, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. TÜİK verilerine göre, bölgede yaşayan nüfusun yüzde 50’den fazlası geçimini küçük işletmelerden sağlıyordu ve bu işletmelerin büyük bir kısmı kadınlar tarafından yönetiliyordu.

Depremzede kadınlara işlerini yeniden yapılandırma fırsatı verildi

Depremler sonrası, işletmelerin yüzde 70’i faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı ve özellikle kadın girişimciler ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Eleleyiz Projesi, bu zorlukları fırsata çevirmek için, kadın girişimcilerin işlerini yeniden yapılandırmalarını ve ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerini destekleyen bir platform sundu.

Eleleyiz Projesi: Kadın girişimciler için bir destek ekosistemi

“Eleleyiz” Projesi kapsamında, başvuru yöntemiyle seçilen 30 kadın girişimciye özelleştirilmiş eğitim ve iş geliştirme danışmanlığı desteği sağlandı. Eğitim programı kapsamında; pazara erişim, finansal yönetim, e-ticaret, dijital pazarlama gibi kritik konularda eğitimler verildi.

Kadın girişimcilere nakdi hibeler sağlandı

İş geliştirme danışmanlığı sonucunda işletmelerini ayağa kaldırmak için iş planı oluşturan kadın girişimcilerin bu planlarını hayata geçirebilmeleri için de nakdi hibeler sağlandı. Bunlara ek olarak proje kapsamında kadınların tedarik zincirlerine dahil olmaları da teşvik edildi. Proje kapsamında düzenlenen eşleştirme etkinlikleri, kadın girişimcilerin ağlarını genişletmelerine ve işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerine olanak sağladı.

'Yeniden İnşa Sürecinde Kadın Girişimciler' konferansı düzenlenecek

Eleleyiz Projesi, şimdi de Fondation de France ve the Canada Fund for Local Initiatives katkılarıyla 21 Kasım’da düzenlenen “Yeniden İnşa Sürecinde Kadın Girişimciler” başlıklı özel bir konferansa ev sahipliği yapacak.

SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleşecek olan etkinlikte; deprem bölgesindeki kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar, işlerini yeniden yapılandırırken elde ettikleri başarı hikayeleri, kadının ekonomik güçlenmesine yönelik fırsatlar, yerel aktörlerin ve özel sektörün desteğiyle hayata geçirilen projeler ele alınacak. Etkinlik, uzman konuşmacılar ve başarılı kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Sürdürülebilir kalkınma için yeşil dönüşüm atölyesi

Konferansın sonunda, EYODER tarafından kadın girişimciler ve KOBİ’lere yönelik “Yeşil Dönüşüm” atölyesi düzenlenecek. Bu atölye, kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine destek olmayı hedefliyor.

Kadın güçlendirilecek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak

Eleleyiz Projesi ve bu konferans, kadın girişimcilerin yalnızca ekonomik hayata değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sunmalarını destekliyor. Deprem sonrası bölgedeki toparlanma sürecine öncülük eden bu tür projeler, hem bireysel hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.