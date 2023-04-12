Deprem bölgesinde sertifikalı tohum desteği yüzde 100 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen il ve ilçelerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanan çiftçilere 2023 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği yüzde 100 artırılarak ödenecek.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, tritikale için dekara 50 lira olan sertifikalı tohum desteği, deprem bölgesi için 100 lira oldu. Kuru fasulye, mercimek ve yonca için dekara 60 lira olan sertifikalı tohum desteği, deprem bölgesi için 120 lira olarak belirlendi.

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğu Bakanlıkça tespit edilen 11 ilde ve 52 ilçede yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak bu yıl yağlık ayçiçeği ekimi yapan çiftçilere dekara 135 lira sertifikalı tohum kullanım desteği verilecek. Bu desteklerle yer altı su kısıtı olan havzalarda yağlık ayçiçeği üretimi yapacak çiftçilerin tohum maliyetinin yaklaşık yüzde 75'i karşılanacak.