'Deprem bölgesinde tarımsal üretim planlamasını hazırlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, Vali Osman Varol ile görüştü, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Yumaklı, buradaki konuşmasında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 Ağustos'ta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu'na rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremin etkilediği 11 ilde 16 bin ton yem ve çiftlik hayvanlarının barınması için 16 bin 453 çadır dağıtıldığını belirten Yumaklı, deprem bölgesindeki sütleri toplayarak çiftçilere destek olduklarını anlattı.

Bakımı mümkün olmayan hayvanların ise Et ve Süt Kurumunun aldığını ifade eden Yumaklı, "Bölgede arıcılık çok önemli gelir kaynaklarından biri. 10 bin 328 arıcımıza 5 bin 358 tonluk besleme şekeri dağıtımı oldu. Adıyaman'da ise 821 arıcımız için 280 tona yakın şekerin dağıtımı hızlıca yapıldı. O dönemde üreticilerimizin elinde hububat vardı, cins ayrımı yapmaksızın TMO vasıtasıyla alımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Deprem bölgesinde uygun bulunan bütün projeler hibe desteği kapsamına alındı

Yumaklı, Adıyaman'ın tütün üretiminde önde geldiğini, burada da üreticilerin zararlarının karşılanması için çaba harcadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde 8,8 milyar liralık bir desteğin Adıyaman'da ise bunun yaklaşık 470 milyon civarında olduğunu söyleyebilirim, hızlıca ödenmesi sağlanmıştı. Yine TARSİM sigortası yaptırmış olan üreticilerimizin tazminatlarının ivedilikle ödenmesini bu dönemde sağlamış olduk. Devlet Su İşlerimizin bütün deprem bölgesinde olduğu gibi Adıyaman'da da içme suyuyla ilgili su kuyuları çalışması vardı, bunlar sona erdi. Üreticilerimizin 2023 yılı sezonuna yetişmeleri için deprem sebebiyle hasar gören sulama kanallarının da tamiratı ve hazır hale getirilmesi sağlanmış oldu. Deprem bölgesinde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerimizi üretim yaptıkları yerde kalmalarını sağlamak için tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede ise burada tarımsal üretimin sürekliliğini sağlama adına güçlü destekleme ve tarımsal üretim planlamasını hazırlıyoruz, inşallah yakın zamanda bunları açıklamış olacağız. Sektör temsilcileriyle elbette koordineli şekilde çalışarak yapıyı da güçlendirmek istiyoruz. 11 ilimize kırsal kalkınma yatırımları desteklerinde de yine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Uygun bulunan bütün projeleri hibe desteği kapsamına aldık."

Küçükbaş havyan dağıtımı bu ay tamamlanacak

Yumaklı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında Adıyaman'a 21,3 milyon lira hibe desteği verdiklerini ve projeler için ilave 38 milyon liralık destek paketi hazırladıklarını kaydetti.

Genç girişimciler için başlattıkları Uzman Eller Projesi kapsamında ise Adıyaman'da kabul ettikleri 33 projeye 9 milyon liraya yakın hibe desteği sağladıklarını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde küçükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın küçükbaş hayvanlarının tamamını bu ay sonu itibariyle kendilerine vermiş olacağız. 43 bin 573 küçükbaşın şu ana kadar 24 bin 314'ünün teslimatı yapıldı. Yine deprem bölgesinde Adıyaman'da ise bu yaklaşık 11 bin 213 kayıptı. Bunun da yaklaşık 4 binine yakını teslim edilmişti. Hepsinin dağıtımı da Adıyaman için 17 Ağustos'ta tamamlanmış olacak. Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvan kaybı vardı. Bunların da yine teslimlerine yakın bir süreçte başlamış olacağız. Yine kanatlı hayvan teslimleri de ay sonuna kadar tamamlanmış olacak."

"Adıyaman'ı Türkiye'nin badem üssü yapmayı planlıyoruz"

Yumaklı, TMO'nun deprem bölgesinde 11 ilden 1,5 milyon ton ürün alımı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"TMO aldığı ürün karşılığında 12 milyar liralık ürün ödemesi yaptı. Adıyaman'da ise alınan ürün tutarı 200 bin ton ve bunların tutarı da yaklaşık 1,5 milyar lira, üreticilerimizin hesabına vadeleri geldiğinde yatırılmış olacak. Şu an itibariyle TMO'da bekleyen randevu miktarı 75 bin ton. Onlarda da herhangi bir sorun yok. Bu süreç devam ediyor, en kısa zamanda bunların alımları da tamamlanmış olacak. Elbette Adıyaman'ımız, badem üretiminde yüzde 18 pay ile Türkiye'de birinci. Badem üreticilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz, yakından takip ediyoruz ve çözeceğiz, bunun sözünü de verebilirim. Adıyaman'ı Türkiye'nin badem üssü yapmayı planlıyoruz. Dut ve Trabzon hurması üretiminde Türkiye'nin ilk 3'te yer alan Adıyaman'ımızın zengin bitkisel potansiyelini, tarımsal potansiyelini daha üst düzeylere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Yumaklı, Adıyaman'da ayçiçeği, mercimek, kırmızı mercimek yetiştiriciliğinin de yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.