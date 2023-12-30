Deprem bölgesinde yeni sanayi alanlarında fay hattına mesafe kriteri

ANKARA (EKONOMİ)-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem felaketinin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerdeki sanayi alanlarının belirlenmesi, altyapı ve üstyapıların gerçekleştirilmesine ilişkin esasları içeren bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre uygun sanayi alanları, Sanayi Bakanlığı onayı ile OSB veya Endüstri Bölgesine dönüştürülebilecek.

Buna göre orman sayılan alanlar hariç olmak üzere afet bölgesi ilan tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler Bakanlık tarafından tespit edilecek. Bu tespitte, fay hattına mesafe, zemin elverişliliği, taşkın durumu ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Ayrıca valilik, belediye yanı sıra OSB’ler tarafından da alanlar önerilebilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararı ile sanayi alanı olarak belirlenecek.

Bakanlıkça hazırlanacak veya hazırlattırılacak imar planlarına ilişkin ilgili kurumlardan talep tarihinden itibaren 1 hafta içinde görüş gelmezse, görüş olmaksızın imar planı hazırlanabilecek.

Yeni sanayi alanlarına yönelik, hasar tespit raporuna göre yıkılması gereken işyerlerinin sahipleri ve kiracıları başvuruda bulunabilecek.

Kura çekimi sonucunda işyerleri kazananlar, kabul edilebilir mazeret dışında 45 gün içinde borçlanmalarını yapacaklar. Borçlanmayı yapmayanlar ve 30 gün içinde teslim almayanların işyeri hakkı sona erecek.

Yerinde yapılması gereken işyerleri ise mülkiyet devri şartı aranmaksızın Bakanlık tarafından yapılabilecek veya yaptırılabilecek.

Talep sahipleri yapım ve kamulaştırma harcamaları üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şartlarda borçlandırılacak. Borçlara karşılık işyerleri için ipotek tesis edilecek.

Sanayi alanları OSB’ye dönüştürülebilecek

Belirlenen sanayi alanları izinlendirme ve vasıf değişiklikleri yapıldıktan sonra, büyüklüğü veya işyerlerinin niteliğine göre OSB veya Endüstri Bölgesi kapsamına alınabilecek.

Talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bu alanlar, mevcut EB veya OSB’lere genişleme alanı olarak ilave edilebilecek.