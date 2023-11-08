Deprem bölgesindeki mali müşavirlere destek çağrısı

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem bölgesindeki zor şartlarda altında vergi toplanmasında önemli rol oynayan mali müşavirlerin de çok zor durumda olduğunu bildirdi. Kartaloğlu, mali müşavirlerin hayata tutunabilmesi için KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden ivedilikle yararlandırılmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Emre Kartaloğlu, depremde, muhasebe ve mali müşavirlik alanında faaliyet gösteren işletmelerin de büyük zarar gördüğünü belirterek, TÜRMOB’un belirlemelerine göre bin 400 büronun kullanılamaz hale geldiği bilgisini verdi.

Kartaloğlu, “Afet bölgesinde ticaret ve sanayinin yeniden canlandırılması ve devletin ekonomik önlemlerini sahada uygulayabilmesi için öncelikli olarak muhasebe ve Mali Müşavirlik bürolarının yeniden faaliyete geçmesi son derece önemlidir” dedi.

Meslek mensuplarının vergi toplanmasında hayati bir rol oynadığını dile getiren Emre Kartaloğlu, “Fiziki barınma ve çalışma ortamına ihtiyaçları depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala devam etmektedir. Deprem bölgesinde devam eden zor şartlar göz önünde bulundurulduğunda, Mali Müşavirlerin tekrar hayata tutunması için KOSGEB tarafından sağlanan destek kredilerinden ivedilikle yararlanması gerekmektedir” diye konuştu.