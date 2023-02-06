Deprem bölgesindeki ortak ATM işlemlerinden ücret alınmayacak
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesindeki ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret alınması yönünde prensip kararı alındığını duyurdu.
Deprem bölgesindeki ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret alınmayacak. Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır. Bankacılık sektörü depremden etkilenen bölgeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.