Deprem bölgesindeki sigortalıların prim borcu ödeme süresi ertelendi

Deprem bölgesindeki sigortalıların prim borcu ödeme süresi 31 Mayıs'a ertelendi. Bakan Işıkhan, yapılandırma başvurularının da 31 Temmuz 2024 tarihine uzatıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki iş yerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31 Mayıs 2024 tarihine erteliyoruz. Ayrıca, bu il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapabilmesine ve borçlarının ilk taksitini, başvuruyu takip eden ay sonuna kadar, diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilmesine imkân sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.