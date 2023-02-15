Deprem bölgesine ilk kalıcı konut kampanyası TOBB'dan geliyor

Handan Sema CEYLAN



Türkiye deprem yarasının sarılması için geçici konutlar için seferber olurken, kalıcı konut sorunun çözümü için de TOBB’dan bir adım geldi. 365 oda ve borsa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde video konferans yoluyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi. TOBB camiasının kalıcı konut için başlatacağı kampanyayı önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.



Depremin yıktığı 10 kentte yaraların sarılması için yardım kampanyaları ve geçici barınma seferberliği devam ederken, kalıcı konutların inşa edilmesi için ilk adım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsadan geldi. Dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB’a bağlı oda ve borsalar iki formüllü bir kalıcı konut kampanyası üzerinde çalışmaya başladılar.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, önceki gün depremden etkilenen 10 ilde hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bin konut yapılacağını açıklayan deprem konutlarının inşasının mart başı itibarıyla başlayacağına vurgu yapmıştı. Oda ve borsaların bu açıklamaların ardından biraya gelerek yaptığı toplantıda iki önemli formül ortaya çıktı.



Edindiğimiz bilgilere göre ilk formül; TOBB’un üyeleri başta olmak üzere oda bazında konut bağışı kampanyası düzenlemesi, toparlanacak yardımların TOKİ’ye devredilerek konutların inşa edilmesi şeklinde. İkinci formülün ise şartnamesini TOBB’un belirlediği konutların inşa edilerek, depremzedelere teslim edilmek üzere TOKİ’ye verilmesi şeklinde.

70 metrekarelik projeler baz alınabilir

Toplantıda hem sosyolojik hem de psikolojik açıdan zor bir dönem yaşayan depremzedelerin geçici barınma yerlerinden bir an önce kalıcı konutlara taşınmasının önemine vurgu yapıldı. TOKİ’nin 70 metrekarelik projelerinin baz alınabileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar da katılabilecek

365 oda ve borsanın ilk adımı atacağı proje, TOBB camiası ile sınırlı kalmayacak. Kampanyanın depremzedeler için yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, gurbetçiler ve uluslararası toplumdan isteyenlerin katılacağı bir modelle önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor.

Toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “TOBB camiası her zaman milletin yanında olmuştur” derken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Üstümüze düşeni yapmaya hazırız” diyerek depremin yaralarının sarılmasına katkı sunacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş’tan 400 bin kişi göç etti

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, sadece kendi şehirlerinde 60 bin konuta ihtiyacı olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “Geçici barınma için konteynerlara ihtiyaç var. Neredeyse 400 bin insanımız şehir dışına göç etti. Bunun içinde nitelikli iş gücümüz de var. Bir o kadar nitelikli insanımızı depremde kaybettik. Deprem bölgesi ‘cazibe merkezleri’ formülünün üstünde donatılmalı. Bir an önce barınmayla ilgili adımlar atılmalı.”