Deprem endişesi ve yüksek prim potansiyeli sıfır konuta ilgiyi artırdı

Son açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı ve bu sayı 2025’in en yüksek aylık satışını temsil ediyor. Ocak-ekim döneminde satışlar yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33’e ulaşarak tarihî rekor kırıldı. Sektör temsilcileri yıl sonunda 1,5 milyon adetlik sayının geçileceğini tahmin ediyor.

İlk el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak toplam 54 bin 866 sıfır konut satıldı. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 33,4 olarak gerçekleşirken, piyasada ikinci el konutlara olan talebin daha güçlü olduğu görülüyor. Bu da ikinci el eski konutunu satarak üzerine kredi çeken ve sıfır yeni daireye geçenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor. Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, deprem korkusunun bu satış grafiğinde etkili olduğunu belirterek “ülkemizde yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar gitgide artıyor. Bu da insanlarda endişe oluşturuyor. Eski evini satıp, üzerine bir miktar kredi kullananlar, yeni ve güvenilir dairelere geçiyor” dedi.

Prim potansiyeli etkiliyor

Yeni konutlara yönelik ilginin bir diğer sebebi de yüksek değer artışı (prim) potansiyeli olarak gösteriliyor. İnşaat kalitesi yüksek, modern donanımlara sahip, enerji verimli ve sosyal tesisleri güçlü projeler hem yatırımcıların hem de oturum amaçlı alıcıların talebini çekiyor. Gayrimenkul uzmanları, özellikle yeni konutların kısa vadede güçlü bir reel değer koruma özelliği sunduğunu, bunun da satışların yönünü belirleyen önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.

Sektör yetkililerine göre, son aylarda satışların büyük bölümünü oluşturan ikinci el konutlarda ise alıcıların nihai hedefi yeni konutlara geçiş yapmak. Bu durum, piyasada hem fiyat hem de arz talep dengesi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Gelişen semtlere ilgil artıyor

Türkiye'nin haberine göre uzmanlar, İstanbul’un gayrimenkul tercih haritasında son yıllarda belirgin bir kayma yaşandığını vurgulayarak özellikle Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi şehrin merkezî ve köklü semtlerinde yer alan 30–40 yaşındaki dairelerini satarak, yerine Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü gibi yeni yerleşim bölgelerinden sıfır daire alanların sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtiyor. Bu eğilimin altında yalnızca fiyat avantajı değil, deprem riskine karşı yükselen hassasiyetin bulunduğu ifade ediliyor.

Sektör temsilcilerine göre İstanbullular artık “muhit” kavramından ziyade yapının deprem dayanıklılığı, teknik kalitesi ve güvenlik standartları üzerinde duruyor; eski semtlerdeki nostaljik değer yerini sağlam zemin, modern inşaat teknikleri ve yeni bina güvencesine bırakıyor. Ayrıca geniş sosyal donatı alanları, güvenlik hizmetleri, otopark, peyzaj, spor alanları ve kapalı site yaşamı gibi özellikler, özellikle çocuğu olan ailelerin kararlarında belirleyici oluyor.

Yıl sonunda rekor beklentisi güçlendi

Yılın ilk 10 ayında yakalanan yüksek ivme, 2025 yılının konut satışları bakımından olağanüstü bir yıl olarak kayıtlara geçeceğinin şimdiden işaretlerini veriyor. Ekonomik dengelerdeki değişim, kredi şartlarındaki normalleşme beklentisi ve kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması, yıl sonunda 1,5 milyon adetlik satış hacminin aşılacağı öngörüsünü pekiştiriyor. Sektördeki genel değerlendirme, önümüzdeki aylarda yeni projelerin devreye girmesiyle birlikte hem rekabetin hem de çeşitliliğin artacağı yönünde.

İpotekli satışlarda artış

İstanbul 26 bin 305 konutla ekim ayında en fazla satışın yapıldığı il olurken, bunu 14 bin 681 konutla Ankara ve 8 bin 678 konutla İzmir takip etti. Üç büyük ilin toplamı tek başına yaklaşık 50 bin konut satışını oluşturarak ülke genelinin yaklaşık üçte birini kapsıyor. Ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak toplam 23 bin 527’ye yükseldi. Adet bazında mayıs 2023’ten bu yana en yüksek kredili satış gerçekleşirken, bu durum konut kredisi kullanımının canlanmaya başladığına işaret ediyor.