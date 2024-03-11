'Deprem illerinde ihracat deprem ayına göre yüzde 77,2 arttı'

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı 2024 yılı Ocak-Şubat dönemine ilişkin illerin ihracatın performansını açıkladı. Yılın ilk iki ayında 16 il 500 milyon doların üzerinde ihracat yaparken, 59 ilde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. İlk iki aylık dönemde ihracat yüzde 8.5 artarak 41 milyar 77 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında faaliyet illerine göre yapılan değerlendirmede İstanbul’un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 azalarak 4 milyar 294 milyon dolara geriledi. İstanbul ihracatta açık ara ilk sıradaki yerini korudu.

İhracatta ikinci sırada yer alan Kocaeli’nde ihracat yüzde 11.8 artarak 2 milyar 597 milyon dolara, üçüncü sıradaki İzmir’in ihracatı yüzde 8 artışla 2 milyar 55 milyon dolara yükseldi. Bursa yüzde 11.2 artırarak 1 milyar 545 milyon dolara yükselttiği ihracat ile dördüncü sırada, Tekirdağ da yüzde 1 artırarak 981 milyon dolara çıkardığı ihracatıyla beşindi sırada yer aldı.

Şubat ayında ihracatını en çok artıran il 370 milyon dolar ile Gaziantep olurken, bunu 277 milyon dolarla Hatay, 274 milyon dolarla Kocaeli, 197 milyon dolarla Mersin, 155 milyon dolarlı Bursa takip etti.

Deprem bölgesi ihracatta toparlandı

Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılı Şubat ayında deprem bölgesindeki 11 ilin ihracatı 2022 yılına göre yüzde 41.7 gerilemişti. Bu yıl Şubat ayında ise ihracat depremin yaşandığı Şubat’a göre yüzde 77.2, 2022 Şubat ayına göre de yüzde 3.2 artış gösterdi.

İhracat performansını en yüksek artıran depremzede il yüzde 130.9 ile Kahramanmaraş oldu. Bunu yüzde 127.5 artış ile Hatay, yüzde 111.1 artış ile de Osmaniye takip etti.